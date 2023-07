El presidente de Polonia, Andrzej Duda (51 años), ha asegurado que su país quiere ver a Ucrania dentro de la OTAN lo más rápido posible, pero entiende el miedo de Alemania a dar luz verde a la integración ucraniana en la organización militar por miedo a que se desate una guerra en Europa. En una entrevista con el diario alemán Bild, Duda dice: ︎ "No es solo una preocupación para Alemania. Esta es una preocupación que existe en muchos países. Hay que tener en cuenta que si Ucrania fuera admitida en la OTAN hoy, durante la guerra, primero exigiría que se proclamara el artículo 5", que establece la defensa mutua en caso de un ataque a un país socio. El presidente Duda lo deja claro: “Los otros estados aliados tendrían que ayudar a defender Ucrania. Entonces habría guerra”.

El mandatario polaco afirmó que Ucrania “tiene un ejército fuerte con mucha experiencia”; sin embargo cree que en la cumbre de la OTAN "tal decisión no se tomará" la decisión de integrar a Ucrania en el seno de la alianza atlántica. "Tenemos que esperar al final de la guerra", dijo el presidente. No es solo Alemania la que quiere bloquear a Ucrania en la cumbre de la OTAN de Vilna. También Estados Unidos considera que no es el momento. El periódico Bild asegura, citando a expertos de la OTAN, que el gobierno de Joe Biden rechazará la solicitud de ingreso de Volodimir Zelenski.

De cara al futuro, Duda no descarta estacionar tropas polacas en Ucrania en caso de un alto el fuego con Rusia dentro de una posible misión de mantenimiento de la paz de la OTAN tras la firma de la tregua.

Según Duda, el futuro de Vladimir Putin está completamente abierto tras el motín militar del grupo Wagner liderado por Yevgeny Prigozhin. Cuando se le preguntó sobre posibles nuevos levantamientos, el líder polaco explicó: “Todo es posible. Esto es Rusia”.

En Polonia, según fuentes de la inteligencia de Estados Unidos citadas por el periodista Seymour Hersh, en Polonia y Rumanía hay dos brigadas aerotransportadas con veinte mil soldados estadounidenses listas para una posible intervención militar en Ucrania.

Polonia se ha convertido en el socio militar más cercano de Estados Unidos y de Ucrania. Konstantín Zatulin, vicepresidente del comité para las relaciones con el entorno ex soviético de la Duma de Rusia, decía recientemente: “Polonia se está convirtiendo en un nudo de concentración de tropas junto a Bielorrusia y Ucrania”. El gobierno polaco fue el primero en entregar a Kiev cuatro aviones de combate de diseño soviético MiG-29.

En la entrevista con el Bild, el mandatario polaco expresó su simpatía hacia los soldados rusos. "Creo que también en Rusia las opiniones están divididas. Allí hay terror. Mueren no solo en el frente", sino también en misteriosos accidentes. Duda también admitió que "humanamente" siente lástima por los "soldados comunes" rusos a quienes Putin envía mal equipados al frente.