Periodismo Qué hace en Moscú Tucker Carlson, el periodista más famoso de EEUU y azote de Biden El Kremlin se niega a comentar los planes del periodista en Rusia Fox News y Tucker Carlson, su presentador más influyente, separan sus caminos Fox News El periodista estadounidense Tucker Carlson, antigua estrella de la Fox News y uno de los periodistas favoritos de Donald Trump, se encuentra de visita en Moscú. Ni él ni su entorno han explicado el motivo de este viaje a Rusia. Algunas fuentes como la cadena Bloomberg aseguraron que el propósito de su estancia en la capital rusa es entrevistar a Vladimir Putin, pero el Kremlin ha dicho que el presidente no tiene previsto dar ninguna entrevista a periodistas extranjeros próximamente. Sea lo que sea, este movimiento ha despertado cierta inquietud en algunos círculos del Partido Demócrata, donde el presentador es visto como un enemigo. Carlson ha destacado por sus críticas a Joe Biden, por sus posturas negacionistas respecto al cambio climático y sus declaraciones controvertidas sobre inmigración. Más Noticias Oriente Próximo Dos atacantes abatidos y un civil muerto en un atentado contra unos tribunales en Estambul

Mar Rojo Los hutíes aseguran haber impactado con sus misiles dos buques de EEUU y Reino Unido El ex congresista Adam Kinzinger llamó "traidor" al ex presentador de Fox News y el el ex jefe de gabinete del vicepresidente estadounidense, William Kristol, sugirió que se prohibiera temporalmente a Carlson regresar al país. En un vídeo difundido por el periódico ruso 'Izvestia', el conocido presentador dice que quería conocer la capital rusa, sobre la que ha leído mucho. "Quería hablar con la gente y ver cómo funciona todo", agregó el periodista. Carlson ya había expresado en el pasado su deseo de entrevistar al jefe del Kremlin, que habló por última vez con un periodista occidental en octubre de 2021 Carlson estuvo en las protestas contra la ley de amnistía cerca de la sede del PSOE en Ferraz el pasado noviembre. Conocido por sus lazos conservadores y su participación activa en la campaña postelectoral de 2020 en Estados Unidos, Carlson ha sido una figura destacada en Fox News hasta 2023, cuando se vio envuelto en un juicio que terminó con su despido de la FOX después de que la cadena tuviera que pagar más de 700 millones de euros en indemnización a la empresa de máquinas de recuento de votos Dominion por las acusaciones falsas de que había alterado el resultado en las elecciones de 2020 que perdió Trump frente a Biden. En la actualidad, Tucker Carlson dirige su propio programa en las redes sociales. ARCHIVADO EN:

