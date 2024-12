¿Por qué Israel está atacando Siria tras la huida de Bachar Al Asad?

Las consecuencias de la inesperada caída del régimen de Bachar al Asad en Siria tras más de veinte años de gobierno, a manos de una coalición rebelde, se siguen expandiendo por Oriente Próximo. Mientras las principales potencias observan la deriva que pueda adquirir el nuevo gobierno, varios actores regionales e internacionales han aprovechado el clima de inestabilidad e incertidumbre para mover ficha.

Es este contexto, países como Estados Unidos o Israel han comenzado a atacar posiciones estratégicas dentro del país Mediterráneo, bajo el pretexto de garantizar la seguridad de su nación y prevenir la proliferación de los grupos fundamentalistas. En este sentido, se expresó el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar alegando que su objetivo era bombardear las instalaciones militares que albergaran arsenales de armas químicas y misiles de largo alcance, para así evitar que fueran a para a "manos de extremistas". "Es importante ahora mismo tomar todas las medidas necesarias en el contexto de la seguridad de Israel", agregó Sa'ar.

Más de 480 ataques

Los ataques de Israel contra objetivos sirios llevan años sucediéndose, no obstante, tras la caída de Bachar Al Asad se han recrudecido de forma significativa. Se calcula que los últimos días, habrían llevado a cabo al rededor de 480 agresiones. El lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la destrucción de parte de la flota naval de Siria en diversos puertos, que se suma a la destrucción de otras infraestructuras como aeródromos, armas antiaérea u amaneces de armas en general.

Una ofensiva que, de acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), estaría acompañada de un avance de las tropas dentro del territorio sirio. Netanyahu confirmó el domingo que su ejército había tomado "temporalmente"el control de una zona desmilitarizada en los Altos del Golán, al sur de Siria, excusándose en el finde del acuerdo de retirada de 1974 tras la llegada a Damasco de los rebeldes sirios. Desde entonces, el OSDH asegura que las fuerzas de Israel habrían avanzado otros 14 kilómetros fuera de esta zona, y aproximándose a Damasco, hecho que el portavoz militar para la prensa extranjera, Nadav Shoshani, negó.

¿Qué busca realmente Israel en Siria?

El gobierno de Israel aún no ha desvelado cuáles son sus verdaderas intenciones con respecto a Siria, más allá de "garantizar su seguridad", no obstante el medio 'Al Jazeera' se ha hecho eco de las declaraciones del líder de la oposición israelí y cabeza del partido Unidad Nacional, Benny Gantz. Gantz aseguró que esto se trataba de "una oportunidad de proporciones históricas" para su país, llamando al resto de responsables políticos a "desarrollar nuestras relaciones" con los distintos grupos étnicos repartidos por Siria, entre los que se encontrarían los Kurdos.

Una propuesta que ex coronel israelí Anan Wahabí llevó más allá en una entrevista con 'The Times of Israel', sugiriendo la división de siria en catones, los cuales serían susceptibles de cooperar con actores externos. La 'BBC', por otra parte, recoge las declaraciones del profesor Gilbert Achcar, de la Universidad de Estudios Orientales y Africanos de Londres, quien en la misma línea asegura que Israel estaría tomando posiciones ante una posible división: "Creen que Siria se dividirá en facciones en guerra, como ocurrió en Libia, y temen que surja una facción hostil, hacía ellos", declara.