Reino Unido y Francia se plantean crear una fuerza militar europea de "menos de 30.000 soldados" para garantizar la seguridad de Ucrania, tras un hipotético acuerdo de paz en su conflicto con Rusia, informaron este jueves medios británicos. Citando a "funcionarios occidentales", tres periódicos (The Guardian, The Financial Times y The Times) mencionan esa cifra de soldados para reforzar la seguridad aérea y marítima de Ucrania, con una presencia "mínima" sobre el terreno, lejos de la línea del frente, en el este del país.

El contingente militar tendría como objetivo evitar ataques rusos a ciudades, puertos e infraestructuras ucranianas en caso de un alto el fuego negociado por Estados Unidos, escribe The Guardian.

Los europeos temen que el presidente estadounidense, Donald Trump, ponga fin a la guerra, iniciada por Rusia hace tres años, en términos favorables al gobierno de Vladimir Putin, sin dar garantías de seguridad a Ucrania. Volodimir Zelenski y Donald Trump han intercambiado ataques personales en los últimos días, con el presidente estadounidense calificando a su homólogo de "dictador sin elecciones".

En este contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro laborista británico, Keir Starmer, son esperados la "próxima semana" en Washington para entrevistarse con Donald Trump. El domingo, el líder laborista dijo que estaba dispuesto a enviar tropas a Ucrania si fuera necesario, y al día siguiente pidió a Estados Unidos que proporcionara "una garantía de seguridad" para ese país. Según Starmer, esta garantía sería "la única manera" de disuadir a Rusia de atacar de nuevo a Ucrania.

El presidente Zelenski, que pidió la creación de una fuerza de disuasión, mencionó la cifra de más de 100.000 soldados. Pero Pete Hegseth, el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo a mediados de febrero que "no se desplegarán tropas estadounidenses en Ucrania". Donald Trump se ha declarado "totalmente a favor" de la presencia de tropas de paz europeas en Ucrania, pero Rusia se opone firmemente a ello.

Rusia le dijo a Estados Unidos el martes que se opone a que cualquier miembro de la OTAN envíe tropas a Ucrania como parte de un alto el fuego, según el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Según los medios británicos, uno de los objetivos de la fuerza europea sería garantizar la reapertura del espacio aéreo ucraniano a los vuelos comerciales y mantener la seguridad del comercio marítimo en el mar Negro. Esta ruta es esencial para las exportaciones de alimentos y cereales de Ucrania.