Renzi anunciará el sábado su gobierno y cree que hará «un trabajo óptimo»

El primer ministro designado de Italia, Matteo Renzi, ha anunciado este miércoles al término de sus consultas con los distintos partidos que este sábado dará a conocer a los miembros de su gabinete y se ha mostrado convencido que "se dan las condiciones para un trabajo óptimo".

Según ha explicado, esta tarde se reunirá con el presidente de la República, Giorgio Napolitano, para informarle sobre las consultas y pretende dedicar "el día de mañana a redactar un documento programático".

Tras ello, ha proseguido, el sábado anunciará el Gobierno y "pediré a los presidentes del Senado y de la Cámara acudir a partir del lunes de la próxima semana"para la moción de confianza al nuevo ejecutivo que, después de día y medio de consultas "estoy decididamente convencido de que se dan las condiciones para hacer un trabajo óptimo".

Asimismo, ha aclarado que su gabinete tendrá como "mayoría de referencia la que ha apoyado al Gobierno saliente de Enrico Letta y ha enumerado las reformas que prevé acometer "el recorte de los costes de la política, las reformas constitucionales el mes de marzo", en abril el empleo, "en mayo el fisco y la administración pública y luego todos los temas vinculados con la organización de la justicia".

Renzi ha mantenido esta mañana un encuentro con el exprimer ministro Silvio Berlusconi, que ha acudido al frente de la delegación de Forza Italia. Al término de dicha reunión, 'Il Cavaliere' ha defendido que Italia "necesita gobernabilidad, necesita convertirse en un país gobernable".

Berlusconi ha explicado que ha trasladado a Renzi "nuestra absoluta disposición a trabajar juntos"en cuestiones como la reforma "laboral, de las pensiones y de la justicia", informa la agencia ADNKronos.

Sin cambios en la reforma electoral

'Il Cavaliere' también ha dejado claro que la reforma electoral pactada recientemente con Letta en su calidad de líder del Partido Democrático, debe aprobarse "según los plazos previstos"y "no hay posibilidad de cambio".

Así las cosas, Berlusconi ha aclarado que Forza Italia será "una oposición que decidirá en cada ocasión, como ya hemos demostrado en el pasado cuando estuvimos en la oposición"si respalda o no las medidas que plantee el Gobierno. "Si creemos que son buenas para el país, las votaremos, no las respaldaremos si creemos que son negativas para los intereses de los italianos", ha recalcado.

El ex primer ministro también ha abogado por "dar al presidente del Consejo los mismos poderes que tienen sus colegas de otros países"y por la elección directa del jefe del Estado, y se ha mostrado de acuerdo con Renzi en la necesidad de "rejuvenecer"el Gobierno.

"Hoy he tenido el placer de reunirme con un presidente designado que tiene exactamente la mitad de mis años y me parece una buena señal para el futuro del país y la renovación de la clase dirigente", ha resaltado. Renzi, a sus 39 años, es el primer ministro más joven de la historia en Italia.

Tenso encuentro con Grillo

Renzi también ha mantenido un encuentro de mero trámite con una delegación del Partido Democrático, pero sin duda el momento más tenso de la jornada ha sido la reunión con la delegación del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) encabezada por su líder, el cómico Beppe Grillo.

El encuentro se ha producido después de que las bases de este movimiento así lo decidieran, ya que Grillo había manifestado abiertamente su rechazo a participar en las consultas.

Nada más llegar a la cita, Grillo ha dejado claro a Renzi que no iba a dejarle hablar. "No tenemos tiempo que perder contigo", le ha espetado, justificando su presencia para demostrarle "nuestra total indignación por lo que representas: nosotros somos coherentes, tú no eres creíble". "Eres una buena persona, pero representas un poder caduco", ha proseguido, según recoge 'La Repubblica', recordando igualmente que sus correligionarios no cobran.

Ante esta andanada, Renzi le ha replicado que "no es el trailer de tu show"y "como mucho te doy la mano". "Esto no es Sanremo", le ha espetado, recordándole que sus seguidores han decidido que debía acudir al encuentro. "Si fuera por mí no habría venido", ha admitido el cómico porque "no me interesa hablar democráticamente con un sistema que quiero eliminar".

El primer ministro, que en un momento dado ha dejado claro a Grillo que no le ha pedido el respaldo del M5S para el Gobierno, ha lamentado el encontronazo tras el encuentro a través de su perfil en Twitter. "Lo siento tanto por los que han votado por los Cinco Estrellas. Os merecéis más, amigos. Pero os prometo que cambiaremos Italia, también para vosotros", ha afirmado.