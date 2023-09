La respuesta de la ministra de Exteriores francesa tras no aceptar Marruecos la ayuda de París por el terremoto

La polémica sigue creciendo en la prensa y sectores políticos en Francia. El Gobierno de Marruecos ha aceptado la ayuda humanitaria de cuatro países, entre ellos España, pero no la de Francia, histórico socio comercial y antigua potencia colonial. Preguntada al respecto, la ministra francesa de Asuntos Exteriores Catherine Colonna declaró este lunes que depende de Rabat solicitar la ayuda francesa para hacer frente al terremoto más mortífero. París está dispuesto a ayudar si se le pide, dijo la ministra, que añadió: "Se trata de una polémica fuera de lugar", declaró Colonna a la cadena de televisión BFM.

El terremoto ha dejado cuatro franceses muertos. París, mientras tanto, ha aprobado una ayuda de cinco millones de euros para oenegés que van a trabajar sobre el terreno afectado, principalmente zonas rurales cerca de Marrakech.

Representantes franceses han intentado restar importancia a cualquier desavenencia entre los dos países. La propia ministra ha precisado que el país "no ha rechazado ninguna ayuda" de París y ha pedido no crear “falsas controversias” en un momento en el que “la gente necesita ayuda”. Sin embargo, algo en la relación entre ambos países no va bien. La agencia Reuters cuenta que una visita del presidente Emmanuel Macron a Marruecos se ha pospuesto varias veces en el último año. Además, las relaciones diplomáticas han empeorado hasta el punto de que Marruecos no tiene embajador en París desde enero.

La prensa francesa recuerda que París y Rabat han tenido una relación difícil en los últimos años, especialmente por la cuestión del Sáhara Occidental. Marruecos quiere que Francia reconozca esta zona como marroquí.

La devastación causada por el seísmo ha dado pie a que un país rival como Argelia haya hecho un gesto de buena voluntad abriendo su espacio aéreo para facilitar el envío de ayuda humanitaria. Cabe recordar que Argel y Rabat no tienen relaciones diplomáticas desde hace dos años.

Rabat también deja a la UE a la espera

La Unión Europea también está a la espera y de momento ya ha movilizado una ayuda humanitaria inicial de un millón de euros para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos, aunque sigue esperando que las autoridades marroquíes respondan a la oferta de asistencia de los 27 a través del Mecanismo de Protección Civil, informa Europa Press.

Esta primera asistencia se canalizará a través de organizaciones que operan en el terreno y busca cubrir las necesidades más urgentes de la población más afectadas, ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, Balazs Ujvari, tras el seísmo que sacudió la región de la cordillera del Atlas el pasado fin de semana y ha dejado más de 2.100 muertos.

"Lo que hicimos fue ponernos inmediatamente en contacto con las autoridades estadounidenses a través de nuestro centro de gestión de crisis aquí en la Comisión Europea, y ofrecimos nuestra ayuda sobre el terreno", ha explicado el portavoz, que ha señalado que también hay contactos con los Estados miembros y hay disponibilidad para mandar ayuda.