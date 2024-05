Revelada la causa de la implosión del submarino OceanGate según un nuevo estudio

El pasado 18 de junio de 2023, se desencadenó el trágico suceso del submarino Titan, un sumergible que llevaba a cinco ocupantes hacia el lugar donde yace el Titanic, pero que lamentablemente implosionó a una profundidad considerable, a escasos 500 metros de los restos del famoso transatlántico.

Recientemente, un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la prestigiosa revista científica multidisciplinaria publicada por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos que publica investigaciones originales en una amplia gama de campos científicos, incluyendo biología, medicina, ingeniería, matemáticas, física y ciencias sociales, presenta nuevos hallazgos sobre el trágico suceso el pasado mes de junio de 2023.

De acuerdo con investigadores de la Universidad de Houston, el estudio sugiere que pequeñas imperfecciones en el casco del submarino podrían haber desempeñado un papel en la tragedia.

El estudio

El jefe de la investigación y profesor de ingeniería civil y ambiental, Roberto Ballarini, explica que ''la integridad del submarino pudo haber sido comprometida por el daño al material utilizado para su casco que se acumuló durante los muchos viajes que realizó antes del colapso''.

''El material utilizado para el casco del Titán era un compuesto de fibra de carbono. Es bien sabido que bajo cargas de compresión, las fibras de dichos compuestos son susceptibles al micropandeo y que pueden deslaminarse de la matriz que las rodea'', recoge el estudio.

''Si el casco del Titán experimentó tal daño bajo las presiones de compresión extremas que experimentó durante sus inmersiones, entonces su rigidez y resistencia habrían disminuido significativamente y, junto con las inevitables imperfecciones geométricas introducidas durante su fabricación, podrían haber contribuido a su pandeo'', concluye.