A pocos días para que se celebren las elecciones generales en España y con unos comicios europeos a la vuelta de la esquina, la votación se antoja más importante que nunca en esta ocasión, con el Brexit de por medio y por el gran impulso que han tomado los partidos ultraderechistas en la UE.

Rosa Estaràs será la número nueve de la candidatura del PP a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 26 de mayo, por lo que vuelve a asegurarse una plaza en el Parlamento Europeo los próximos cinco años.

La eurodiputada balear del PP en el Parlamento Europeo reconoce en una entrevista para LA RAZÓN desde Bruselas que “hay que combatir la abstención” para hacer frente a los partidos o grupos euroescépticos, xenófobos, radicales y autoritarios.

¿Cuáles son las prioridades del PP para este campaña europea?

Hay muchos retos sobre la mesa porque en las próximas elecciones nos jugamos la libertad, los derechos humanos, el proyecto de paz y los valores europeos. No se trata de votar derecha o izquierda, hay que hacerlo por la democracia y la libertad, a favor de lo que representa la esencia de Europa: la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, el estado de derecho, el sentido común y la paz. Nuestras prioridades van a estar siempre alrededor de los valores europeos, en lucha contra el terrorismo, apostando por la seguridad, buscando una solución al problema de la inmigración, lograr un bienestar de calidad en educación y trabajo accesible para todos, no dejando a nadie atrás.

¿Teme que el maratón electoral en España desanime a participar al electorado el próximo 26-M?

Lo más oportuno hubiera sido tener todas las elecciones el mismo día por coste económico y por política de disciplina y austeridad. Son prerrogativas que tiene Pedro Sánchez, pero son comicios distintos. En cualquier caso, será una gran fiesta de la democracia porque vamos a votar todos los niveles de gobernanza.

¿Cree que los españoles somos conscientes de la importancia de la institución que eligen? En las elecciones europeas de 2014 sólo votó el 27% de los jóvenes entre 18 y 25 años y la media de participación estuvo en torno al 40%.

Siempre hay que combatir la abstención. Si no votas eres invisible. En estas elecciones está en juego todo. Habrá por desgracia muchos partidos o grupos euroescépticos, xenófobos, radicales y autoritarios, y es por ello que la sociedad debe contestar masivamente con un sí a la democracia y la libertad, y por eso es necesaria la participación.

Con motivo de la nueva prórroga que la UE ha concedido a Reino Unido hasta octubre por el Brexit. ¿Qué consecuencias tendrá que el próximo Parlamento Europeo cuente con diputados británicos?

El Brexit es fruto de las “fake news”, del populismo y de grandes faltas a la verdad. La salida de Reino Unido de la UE va a tener consecuencias humanas, económicas y sociales para todos. Estamos en un momento realmente incomprensible después de un acuerdo de 600 páginas y dos años, donde las negociaciones han sido intensísimas, intentándose que el acuerdo fuera ordenado por parte de un gran negociador como Michel Barnier. Lo único que tienen claro los británicos es que no quieren un Brexit duro. Es incomprensible que una sociedad que pretende salir de Europa se presente a las elecciones europeas. Si no quieren seguir en la UE, ¿qué tipo de campaña harán para estar? Hay que aprender una lección de todo esto: aventurarse con los populismos a un camino hacia la nada nos destruye a todos. El Brexit nos ha “vacunado a todos”, pues destruye la prosperidad europea.

¿Por qué el consenso entre PP y PSOE sobre Gibraltar no se repite más a menudo en la Eurocámara?

Creo que todo esto es mérito de Esteban González Pons. Desde el primer día pidió que en esta negociación se contemplara a Gibraltar tal y como lo reflejan los tratados de Naciones Unidas. González Pons ya se preocupó mucho con el anterior Gobierno de que no se hablara de Gibraltar sin el acuerdo de España y Reino Unido, pues España tenía un derecho de veto. Para defender a España tenemos que encontrarnos todos juntos, pues nuestro país está por encima de cualquier ideología política.

Hablando de Gibraltar, España consiguió por primera vez que el Parlamento Europeo señale al Peñón como “una colonia de la Corona británica” suponiendo una clamorosa derrota para Reino Unido. ¿Qué opina sobre ello? ¿Tendrá esto consecuencias?

No me gusta hablar de victorias y derrotas, prefiero hablar de concordia. Nosotros hemos descrito únicamente la realidad, defendiendo el derecho internacional y la verdad.

¿En estos años ha sido difícil explicar a sus colegas de otros países la situación en Cataluña o aún domina la desinformación?

La Unión Europea sabe perfectamente que los nacionalismos, separatismos e independentismos son los que destruyen un proyecto de futuro. Europa trabaja para la solidaridad, es su seña de identidad, para que no haya frontera entre unos y otros. El independentismo refleja todo lo contrario a los valores europeos. El separatismo ha querido siempre internacionalizar el conflicto y contar una película que no es real. Un referéndum donde uno puede votar cien veces, donde no hay censos, donde las urnas están en cualquier sitio, me parece de todo menos transparente. Una sociedad fracturada y dividida, con empresas que se fugan o cierran, con destrucción del empleo, una crisis institucional y política...todo esto ha provocado que Barcelona deje ser uno de los principales centros financieros. En Cataluña ha faltado la democracia y la transparencia, pues los independentistas se han saltado las leyes, han gobernado en la sombra desde el rencor y han quebrantado el Estado de derecho, las instrucciones de la mesa del Parlamento, su propio Estatuto de Autonomía y la Constitución.

¿Cómo explica que España ya no sea la excepción en Europa y vaya a enviar por primera vez a eurodiputados ultraderechistas? ¿Lo ve como una fracaso de los partidos tradicionales?

Cuando llegué aquí en 2014, España ya envió ultraizquierdistas, porque aquí teníamos sentados a cinco señores de Podemos. Hoy estamos asistiendo a una cierta permisividad con la extrema izquierda y a una cierta radicalidad con la ultraderecha. Los partidos radicales no me gustan, pues ni escuchan ni dialogan, creen que están siempre en posesión de la verdad. El diálogo es muy importante para construir un mundo de futuro, y únicamente cuando escuchas a la gente puedes ser un líder que gobierne al servicio de los ciudadanos, cogiendo un poco de lo que yo pienso y de lo que tú piensas y caminar juntos para construir una sociedad donde todos nos encontremos y no dejemos a nadie detrás. Gracias al Partido Popular, España dejó de ser un problema para Europa en el año 2012 y pasamos a ser un referente en la creación de empleo y parando la sangría del paro. Somos los únicos que lo podemos demostrar con hechos.

Sobre Vox, ¿qué opina acerca de que Santiago Abascal apueste por que los españoles puedan disponer de armas en casa?

Radicalmente en contra. ¿Cómo es posible que un líder político haga una propuesta de este tipo sin sentido? Tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado envidiables, a los que debemos apoyar porque estamos en buenas manos. En ningún caso, nadie puede tomarse la justicia por su cuenta porque no tiene lógica alguna, algo que está contra todos los valores europeos y que no tiene cabida en un Estado democrático. Este es el mensaje de mayor inseguridad que se le puede dar a un ciudadano. ¿Qué pasaría si un niño coge un arma en casa? Volveríamos a un involución brutal. Es la propuesta con menos sentido común que se han planteado en los últimos años.

¿Qué harán para diferenciarse y contrarrestar a Vox en campaña?

Nosotros no tenemos que diferenciarnos de nada porque somos los que siempre hemos sido. El PP tiene muchos años, ha gobernado durante mucho tiempo en muchos ayuntamientos, diputaciones, en el propio Gobierno de España, dando los mejores años de prosperidad a nuestro país después de que tanto Felipe González como José Luis Rodríguez Zapatero dejaran al país al borde de la quiebra, dejando el barco debajo del agua. Únicamente debemos ser fieles a nuestro compromiso, escuchar a la gente, resolver sus problemas y no movernos de donde hemos estado toda la vida, que es al lado de la ley, de la Constitución, de los derechos humanos y del sentido común.