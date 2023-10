Rusia aprovecha para acusar a Ucrania de estar detrás de la turba antisemita en Daguestán

Una muchedumbre interrumpió el domingo en el aeropuerto de Majachkalá, la capital de la república rusa de Daguestán, de mayoría musulmana, en busca de israelíes y judíos en protesta por el conflicto entre Israel y el brazo armado del grupo islamista Hamás, lo que provocó disturbios y al menos 20 heridos.

Cientos de personas tomaron el aeropuerto y la pista de aterrizaje tras llamamientos en canales de Telegram a acudir al aeródromo ante la llegada de vuelos procedentes de Israel y a revisar los automóviles y pasaportes de la gente en el edificio.

De acuerdo con medios rusos como Echo de Daguestán, la turba gritó consignas antisemitas y "Allahu Akbar" (Alá es grande). También se escucharon disparos.

Algunos corrieron hacia la pista de aterrizaje e intentaron subirse a un avión que había llegado de Tel Aviv, según vídeos difundidos en las redes sociales.

Las Fuerzas de Seguridad lograron despejar el aeropuerto tras varias horas de disturbios. En el operativo resultaron heridas más de 20 personas, entre agentes de la Policía y civiles.

"Los médicos están tratando en hospitales a diez víctimas del incidente en el aeropuerto de Majachkalá", señaló el Ministerio de Sanidad de Daguestán, según la agencia TASS. Dos de ellas están en estado crítico y diez más han sufrido heridas menores.

La Agencia Federal de Transporte Aéreo ordenó el cierre del aeropuerto hasta el próximo 6 de noviembre y el Ministerio del Interior de Daguestán abrió un caso penal por organización de disturbios masivos.

Pasada la medianoche solamente pequeños grupos de personas permanecieron en el aeropuerto a los que la Policía intentaba convencer de que regresen a sus casas.

El Gobierno de Daguestán ha abierto un centro operativo las 24 horas del día y movilizado todos los departamentos.

El gobernador de la república, Serguéi Melikov, escribió en su canal de Telegram que "las acciones de quienes se reunieron hoy en el aeropuerto de Majachkalá son una grave violación de la ley.

"Todos los daguestaníes se identifican con el sufrimiento de las víctimas de las acciones de personas y políticos injustos y rezan por la paz en Palestina. ¡Pero lo que ocurrió en nuestro aeropuerto es indignante y debería recibir una evaluación adecuada por parte de las fuerzas del orden! ¡Y esto definitivamente se hará!", indicó.

La comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, afirmó a su vez que "los acontecimientos en el aeropuerto tienen claramente como objetivo incitar al odio étnico y pueden conducir a graves violaciones de los derechos humanos".

"El objetivo es desestabilizar la paz civil en Rusia. En estos tiempos difíciles, insto a los ciudadanos de Daguestán a no sucumbir a las provocaciones y a seguir estrictamente la ley y los llamamientos de las autoridades de la República", recalcó.

Horas después, tras la indignación mundial por lo acontecido en Rusia, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Vídeos espantosos de Makhachkala, Rusia, donde una turba enfurecida irrumpió en el aeropuerto en busca de ciudadanos israelíes en el vuelo procedente de Tel Aviv", ha escrito Zelenski en las redes sociales.

"Este no es un incidente aislado en Makhachkala, sino más bien parte de la cultura generalizada de odio de Rusia hacia otras naciones, que es propagada por la televisión estatal, los expertos y las autoridades", añade el mandatario ucraniano.

"El ministro de Asuntos Exteriores ruso ha hecho una serie de comentarios antisemitas durante el último año. El presidente ruso también utilizó insultos antisemitas. Para los interlocutores de la propaganda rusa en la televisión oficial, la retórica del odio es una rutina. Incluso la escalada más reciente en Oriente Medio provocó declaraciones antisemitas por parte de ideólogos rusos", continúa Zelenski.

"El antisemitismo ruso y el odio hacia otras naciones son sistémicos y están profundamente arraigados. El odio es lo que impulsa la agresión y el terror. Todos debemos trabajar juntos para oponernos al odio", concluye el presidente ucraniano.

Justo después, el Kremlin afirmó que los disturbios antisemitas que se produjeron, fueron "en gran medida, resultado de injerencia exterior" e intentos de Occidente de "dividir a la sociedad rusa".

"En gran medida, eso es resultado de la injerencia exterior", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Según adelantó Peskov, esta tarde el presidente ruso, Vladimir Putin, sostendrá un encuentro con altos cargos de su Gobierno acerca de los acontecimientos en Daguestán y los "intentos de Occidente de aprovechar la situación en Oriente Medio para dividir a la sociedad rusa".

En esa reunión, que tendrá lugar de forma presencial, estará el primer ministro, Mijail Mishustin, los jefes de ambas cámaras del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin y Valentina Matvienko, los ministros de Defensa, de Exteriores, así como los dirigentes del Servicio Federal de Seguridad, el Comité de Instrucción, la Guardia Nacional, y otros.

El jefe de la república rusa de Daguestán, Serguéi Mélikov, llamó previamente a los participantes en los disturbios antisemitas en Majachkalá a "lavar la deshonra" en la guerra en Ucrania y acusó a Kyiv de estar detrás de las protestas.

"Siento vergüenza por los acontecimientos de ayer. (...) Si alguno de los participantes en los disturbios quiere lavar la deshonra alistándose en un batallón de voluntarios o firmando un contrato con el Ejército, yo lo saludaré", aseveró Mélikov a la televisión pública rusa.

A la vez, aseguró que los infractores del orden público no serán enviados a la zona de la acciones militar si no lo quieren, como han sugerido algunos comentaristas, puesto que "eso no se practica".

Según Mélikov, uno de los canales de Telegram en el que se publicaron llamamiento para salir a mítines, es administrado desde el extranjero.

"Hoy recibimos información absolutamente fiable de que el canal 'Las Mañanas de Daguestán' se administra y se regula desde el territorio de Ucrania", apuntó.

El exdiputado ruso Iliá Ponomariov, exiliado actualmente en Ucrania, quien en su momento ayudó a crear el canal 'Las Mañanas de Daguestán' se desmarcó hoy del medio y aseguró que desde otoño del año pasado ya no tiene relación alguna con el canal.