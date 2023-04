Rusia condena al opositor ruso Kara-Murza a 25 años de cárcel

El activista opositor Vladimir Kara-Murza ha sido condenado a 25 años de cárcel por traición y otros cargos vinculados a sus críticas a la guerra en Ucrania. El disidente ruso es el último de varios opositores de Putin que ha sido arrestado u obligado a huir de Rusia. Kara-Murza ha negado los cargos y ha criticado abiertamente su juicio. Antes de su detención en Moscú había sido vicepresidente del movimiento Rusia Abierta y el presidente de la Fundación Boris Nemtsov para la Libertad.

Según la acusación, Kara-Murzá difundió “conscientemente información falsa” al acusar al Ejército ruso de bombardear zonas residenciales, hospitales y escuelas en Ucrania durante una intervención en marzo de 2022 en la Cámara de Representantes del Estado de Arizona, en EEUU. Además, estaba acusado de alta traición y de trabajar para una ONG declarada indeseable por la Justicia rusa.

El activista ruso concedió una entrevista a la cadena estadounidense CNN en abril de 2022, en la que calificó las acciones de Rusia de agresión, y a su gobierno, de régimen asesino. Unas horas más tarde, fue detenido y condenado a 15 días de prisión por "desobediencia a la Policía".

Kara-Murza es un férreo detractor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha denunciado las atrocidades cometidas por el ejército de su país en la guerra de Ucrania. También estuvo a punto de morir dos veces, en el 2015 y 2017, tras ser envenenado. Hoy en prisión, el historiador y periodista ha sido condenado a una pena máxima de 25 años de cárcel por “alta traición” y otros delitos que se le atribuyen.

La semana pasada, le dijo a un tribunal de Moscú: "Suscribo cada palabra que he dicho". “No solo no me arrepiento de nada de esto, estoy orgulloso de ello”, agregó. Además de criticar la llamada "operación militar especial" en Ucrania, Kara-Murza también se ha pronunciado abiertamente contra el presidente Putin y la represión de la disidencia por parte de su gobierno.

El disidente ruso, 41 años, desempeñó un papel clave para persuadir a los gobiernos occidentales de que sancionaran a los funcionarios rusos por abusos contra los derechos humanos y corrupción. Recientemente, los abogados del opositor informaron de que Kara-Murza ha sido diagnosticado en la cárcel con polineuropatia en extremidades inferiores como consecuencia de los dos envenenamientos que sufrió en 2015 y 2017.