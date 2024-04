Rusia desata otra ola de ataques contra el sistema energético de Ucrania ante la falta de defensas antiaéreas

Decenas de sistemas modernos de defensa aérea están inactivos en toda Europa mientras Rusia ha desatado otra ola de ataques con misiles y drones contra el sistema energético y las ciudades de Ucrania, denuncian los funcionarios ucranianos. Más de 40 misiles y unos 40 drones apuntaron durante la noche a Járkiv y las regiones de Kyiv, Leópolis, Zaporiyia y Odesa, ha revelado este jueves el presidente Volodimir Zelenski. «Algunos de los misiles y drones fueron derribados. Lamentablemente solo algunos de ellos», subrayó.

«Es un día oscuro en nuestra historia», reconoció Zelenski. Centrenergo, un importante productor de electricidad, informó que una central térmica clave de Trypillia fue «completamente destruida» en la región de Kyiv por misiles rusos. Una central térmica volvió a sufrir daños en Járkiv, lo que llevó a la segunda ciudad más grande del país a detener el funcionamiento de su sistema de transporte subterráneo.

A medida que Rusia continúa destruyendo las centrales térmicas e hidroeléctricas, el riesgo de apagones aumenta aún más en todo el país. El operador de red eléctrica, Ukrenergo, ha instado a los consumidores a reducir su consumo en las horas punta de la tarde.

Cinco civiles, entre ellos una niña de 10 años, fallecieron en el ataque con misiles contra la región de Odesa el miércoles, mientras cuatro murieron en un ataque ruso a Mykolaiv el jueves. En la región de Leópolis, uno de los mayores depósitos de gas de Europa fue atacado por misiles hipersónicos Kinzhal, provocando un aumento en los precios del gas en la Unión Europea, según Bloomberg.

«Cada uno de nuestros vecinos en Europa, cada uno de nuestros otros socios, ve cuán crítica es la necesidad de defensa aérea de Ucrania», subrayó Zelenski. Si a Rusia se le permite continuar haciendo esto, advirtió, equivaldrá a emitir «una licencia global para el terrorismo». «Putin ha estado intentando destruir nuestra industria energética por tercer año. Tiene objetivos completamente civiles, intenta acabar con la vida de la gente. Queremos romper con sus intenciones», concluyó el presidente.

Ucrania espera recibir sietebaterías del sistema moderno de defensa aérea Patriot lo antes posible y está considerando alquilarlas, según reveló el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, en una entrevista con el Washington Post. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores reveló que su equipo encontró más de 100 baterías Patriot «libres», incluso en países vecinos. Kyiv ha identificado cuatro países de Europa y Asia que tienen Patriots que podrían ser transferidos a Ucrania de inmediato, informó. También espera que Estados Unidos pueda superar el bloqueo de la asistencia militar en su Congreso.

«La diplomacia no funciona, es como golpearse la cabeza contra la pared. Simplemente no entiendo por qué no pasa nada [con los envíos de Patriot]», compartió. «Estoy seguro de que si aquellos de quienes depende el suministro a Ucrania hubieran pasado al menos una noche en Járkiv, todas las decisiones necesarias se habrían tomado rápidamente. Estoy listo para ir allí con ellos», escribió Kuleba tras el ataque del jueves.

La frustración con sus socios en el extranjero está creciendo entre ucranianos que tienen que renunciar al sueño para esconderse en refugios antiaéreos o en los pasillos de sus apartamentos o irse a la cama sabiendo que algunos nunca despertarán debido a los ataques rusos de la noche a la mañana. «Es una absoluta quiebra moral de nuestros socios occidentales que permiten que los Patriot acumulen polvo en almacenes sin uso en lugar de enviarlos a Ucrania, donde pueden salvar vidas», subrayó Olesia, una joven abogada de Kyiv.

Mientras tanto, el parlamento de Ucrania aprobó una nueva ley sobre movilización que busca aumentar el grupo de reclutas potenciales, en medio de informes sobre unidades careciendo de personal en la primera línea. Rusia ha podido avanzar lentamente en el este, capturando Pervomaiske cerca de Avdiivka, con la escasez de proyectiles de artillería, defensas aéreas y otras armas, citadas como razón principal. Al mismo tiempo, Ucrania ha estado fortaleciendo sus fortificaciones en la línea del frente, lo que, según los analistas, debería impedir por ahora un gran avance ruso.