Rutte y la polémica de lo qué es el gasto en Defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no se mostró proclive a redefinir lo que la Alianza considera gasto en defensa, cuyo objetivo está situado actualmente en el 2 % del PIB y que se espera elevar en la cumbre de La Haya en junio a, al menos, el 3 %.

"No, no lo creo. Tenemos una definición clara de lo que es el gasto en defensa, y lo que no queremos es diluirlo", dijo Rutte a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, en un momento en que aliados como España plantean cambiar la forma de medir el gasto en defensa y que se tenga en cuenta la inversión en vigilancia de fronteras o en la lucha antiterrorista.

En concreto, Rutte respondió a la pregunta de si la Alianza tiene una definición de común sobre lo que se incluye en los gastos de defensa, y si pensaba que debía volver a discutirse.

Sobre la cifra del 2 % del producto interior bruto (PIB) "o cualesquiera que sean los nuevos objetivo", Rutte recalcó que la OTAN "es muy clara con los aliados".

Señaló que se dio cuenta de ello en su anterior puesto, como primer ministro de los Países Bajos, a la hora de negociar. .

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, afirmó este martes en Lisboa que España cumplirá "muy anticipadamente" su compromiso con la OTAN de llegar a dedicar el 2 % de su PIB en defensa, un objetivo inicialmente previsto para 2029.

Fuentes aliadas consideraron posible alcanzar esa meta para el verano si cambiara la métrica en la Alianza y se tuvieran en cuentan las partidas para la vigilancia de fronteras o la lucha contra el terrorismo, otra de las amenazas señaladas por la OTAN en su nuevo concepto estratégico.

El incremento de la inversión militar será, junto a la situación en Ucrania, uno de los principales puntos en la agenda de la reunión, en la que participará por primera vez el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Rutte indicó que la Alianza está llevando a cabo "probablemente el mayor aumento del gasto en defensa desde la caída del Muro de Berlín en 1989", pero aún así, aseguró que "tenemos que hacer más".

Indicó que hay por parte de Estados Unidos "una clara expectativa de que vamos a igualar el gasto en el lado europeo de la OTAN con lo que están haciendo, debido a la amenaza rusa, debido al refuerzo de China", así como ante las amenazas de Irán y Corea del Norte.

"Estamos trabajando en un proceso que definirá las lagunas que tenemos para llegar a los objetivos. Este es el proceso de planificación de la defensa de la OTAN, y llegaremos a conclusiones en mayo, junio y, con suerte, antes de la cumbre de La Haya", comentó el político neerlandés.

A partir de ahí, dijo que evaluarán, "teniendo en cuenta las diferencias, los objetivos y las lagunas, lo que tenemos que hacer más", y apuntó a un nuevo objetivo de más del 3 por ciento.