Sancionan a un profesor de Educación Física por sus comentarios a un niño con sobrepeso: "Te doy cinco euros si saltas más alto"

El Tribunal del Trabajo de Monza, Italia, ha confirmado una sanción disciplinaria contra un profesor de educación física tras un episodio de humillación durante una clase. La sentencia reveló que el docente dirigió comentarios sarcásticos y denigrantes hacia un estudiante de secundaria con dificultades motoras por sobrepeso y una leve discapacidad intelectual, considerando su conducta especialmente grave.

El incidente, documentado en detalle por el Corrielle della Sera, muestra la manera en que el profesor intentó menospreciar al alumno frente a sus compañeros. En italiano, le ofreció dinero para realizar una acción humillante, utilizando un lenguaje completamente inapropiado e irrespetuoso.

El juez del trabajo remarcó que las expresiones del docente eran "completamente opuestas a cualquier objetivo técnico o didáctico". La resolución judicial no solo ratificó la censura impuesta por la dirección escolar, sino que también condenó al profesor al pago de aproximadamente 3.000 euros en costas procesales.

El tribunal consideró especialmente grave que las ofensas se dirigieran a un estudiante con claras vulnerabilidades físicas y cognitivas. La documentación del caso no revela detalles personales del centro o de los individuos involucrados, centrándose exclusivamente en la conducta profesional y sus consecuencias legales. El fallo subraya la necesidad de preservar la dignidad de todos los estudiantes.