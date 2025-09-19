Donald Trump rechaza aprobar un paquete de ayuda militar para Taiwan valorado en 400 millones de dólares

El presidente estadounidense Donald Trump ha rechazado una ayuda militar de 400 millones de dólares destinada a Taiwán, según reveló el Washington Post. Esta decisión se produce en un contexto de delicadas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. La Casa Blanca ha matizado que la decisión aún no es definitiva. Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de armas de Taiwán, mientras que China considera la isla como parte de su territorio y no descarta una anexión por la fuerza.

La próxima conversación telefónica entre Trump y el presidente chino Xi Jinping este viernes podría ser crucial para determinar el destino de esta ayuda militar. El mandatario estadounidense parece buscar una contrapartida financiera, una postura similar a su enfoque en otros contextos diplomáticos.

Pero Trump “no apoya el envío de armas sin compensación económica, una preferencia que también expresó con Ucrania”, señala el Post. Funcionarios de defensa estadounidenses y taiwaneses se reunieron en agosto en Anchorage, Alaska, según informa el Washington Post. Según el periódico, discutieron un acuerdo de armas “que podría ascender a varios miles de millones de dólares”, incluyendo drones, misiles y sensores para monitorear la costa de la isla. El gobierno de Taiwán, consciente de la situación, ha incrementado su presupuesto de defensa, contemplando un récord de 28.000 millones de euros.

Esto contrasta significativamente con la administración de Joe Biden, que aprobó más de 2.000 millones de dólares en ayuda militar durante su mandato. El senador republicano Roger Wicker, tras visitar Taiwán el mes pasado, reafirmó el compromiso estadounidense, declarando que ambos países seguirán siendo “los mejores amigos”. Sin embargo, la actual decisión de Trump genera dudas sobre la solidez de este vínculo.