Scholz considera irresponsables las declaraciones de Trump sobre la Alianza Atlántica

El canciller federal alemán, Olaf Scholz, criticó este lunes la reciente declaración de Donald Trump en la que amenazó con dejar de garantizar la protección frente a Rusia de los países de la OTAN que no paguen su parte de la defensa común. "Cualquier relativización de la garantía de asistencia de la OTAN es irresponsable y peligrosa y sólo beneficia a los intereses de Rusia", declaró durante una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo polaco, Donald Tusk. "Nadie debe jugar con la seguridad de Europa", añadió.

Scholz, no obstante, dijo que Alemania cumplirá este año con el objetivo de la OTAN de invertir el 2% del presupuesto en defensa. "Alemania tendrá el gasto en defensa más alto de Europa. Esto es lo correcto y supone un incremento significativo frente a lo que se invertía antes", afirmó y agregó que parte de que "todos los socios de la OTAN cumplirán" con el objetivo. "Defendernos los unos a los otros forma parte de la base de la OTAN, defender cada centímetro de cada estado miembro. Nosotros reafirmamos el compromiso de Alemania frente a todos", enfatizó el canciller, que previamente había puesto la simbólica primera palada en una nueva fábrica de munición instando a la "producción en masa" de armamento en Europa.

Tusk, por su parte matizó que "no hay que tomar completamente en serio cualquier declaración", en alusión a Trump, pero al mismo tiempo instó a hacer todo lo posible para que la cooperación transatlántica siga gozando de un "fundamento seguro" ante la falta de "alternativa". El premier polaco recordó que Varsovia ya invierte el 4% de su PIB en defensa y, aunque expresó comprensión para aquellos países que no están en condiciones de alcanzar ese umbral con rapidez, aseguró que la "terrible lección de Ucrania" no deja lugar a dudas sobre la necesidad de hacerlo.

Tusk admitió, sin embargo, que los comentarios de Trump son como "una ducha fría para todos nosotros, en particular para quienes no se han dado cuenta o no se han mentalizado de la amenaza real a la que nos enfrentamos". "Debemos dedicarnos de verdad a una cooperación total con Estados Unidos, pero Europa también debe invertir en su propia seguridad", añadió.

El también expresidente del Consejo Europeo estuvo hoy previamente en París junto al presidente francés, Emmanuel Macron, quien subrayó que los esfuerzos de los Veintisiete para el aprovisionamiento en armas y en munición de Ucrania "debe servir para reforzar la base industrial y de defensa de Europa", cuya fuerza debe ser complementaria a la OTAN. Tusk hizo referencia allí al clásico de Alexandre Dumas, "Los tres mosqueteros" al recordar que el núcleo de las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN se basa en el principio de "uno para todos, todos para uno".

Europa necesita un "segundo seguro de vida" además de la OTAN

El ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, que se reunió en París con su par alemana, Annalena Baerbock, y polaco, Radoslaw Sikorski, fue más explícito. "Necesitamos un segundo seguro de vida, no como sustituto, no contra la OTAN, sino como complemento". El pilar fundamental sobre el que se apoya toda la OTAN es la idea de la defensa colectiva de todos sus integrantes, concepto plasmado en el famoso Artículo 5 de su tratado constitutivo.

"Tenemos que proponer ideas para toda Europa", señaló Baerbock, en una comparecencia conjunta ante la prensa al término de esta reunión en el formato de lo que se conoce como el Triángulo de Weimar en Saint-Cloud, en el extrarradio de París. La ministra alemana de Exteriores se refirió a una "enorme red prorrusa" de desinformación que se ha desmantelado recientemente en su país. "Necesitamos -añadió- un plan común para luchar contra la desinformación", una idea que quedó reflejada en una declaración común al término del encuentro.

Trump, que probablemente se presentará en noviembre como candidato al que sería su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, suele acusar a los aliados de la OTAN de no cumplir sus compromisos en materia de gasto militar. En campaña, amenazó en varias ocasiones con sacar a Estados Unidos de la OTAN si volvía a ser presidente y el sábado sugirió que, de ganar las próximas elecciones estadounidenses, alentaría a Rusia a "hacer lo que le dé la gana" con los miembros de la alianza que, en su opinión, no gastan lo suficiente en la defensa colectiva.