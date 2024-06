Stormy Daniels rompe su silencio tras el veredicto de culpabilidad contra Trump: «A la cárcel»

Stormy Daniels ha roto su silencio en una entrevista con el Daily Mirror tras el veredicto de culpabilidad emitido esta semana contra Donald Trump en el tribunal de Manhattan. La exactriz de cine para adultos considera que el expresidente de Estados Unidos «debería ser condenado a la cárcel y a algún servicio comunitario trabajando para los menos afortunados, o siendo el saco de boxeo voluntario en un refugio para mujeres» tras ser encontrado culpable de 34 cargos relacionados con la falsificación de registros contables derivados de la ocultación de pagos a su abogado para silenciarla.

Desde que se retiró del estrado, Daniels ha evitado comparecer sobre el primer juicio penal que sentaba en el banquillo de los acusados a un expresidente de Estados Unidos. El veredicto de culpabilidad, sin embargo, le ha animado a compartir en público sus impresiones sobre el procedimiento. «Siempre te sientes como si fueras el malo de la película, incluso cuando no estás en ese nivel. Estar en el tribunal era tan intimidante con los miembros del jurado mirándote, pero me alegro de que las cosas salieran a la luz en el tribunal que quería salir y demostrar, como he dicho, que he estado diciendo la verdad todo el tiempo. Es que no ha terminado para mí. Nunca va a ser más para mí», reconoció Daniels al Mirror. «Trump puede ser culpable, pero todavía tengo que vivir con el legado».

Daniels dijo sentirse reivindicada con el pronunciamiento unánime del jurado popular, pero verbalizó su preocupación sobre las posibles consecuencias que pueda generar el proceso judicial en la carrera de Trump a la Casa Blanca. «Está completa y absolutamente fuera de contacto con la realidad», trasladó la productora al diario sensacionalista británico en alusión al candidato republicano.

La exactriz de 45 años confesó estar «conmocionada» por la rapidez con la que el jurado declaró culpable de los 34 cargos al expresidente, un detalle que, en su opinión, valida la credibilidad de su testimonio sobre la presunta relación extramatrimonial que ambos mantuvieron en 2006. La culpabilidad de Trump está directamente relacionada con un pago de 130.000 dólares que su abogado, Michael Cohen, hizo a Daniels a fin de asegurarse su silencio en los días previos a las elecciones estadounidenses de 2016 sobre dichas relaciones sexuales.

Cohen y Trump urdieron después un plan ilegal para falsificar registros comerciales y encubrir el reembolso del pago a la abogada, según acreditó la acusación. Durante los alegatos finales del juicio, el fiscal Joshua Steinglass dijo al jurado que pagar para silenciar a Daniels podría haber sido «muy bien» lo que «hizo que el presidente Trump fuera elegido».

Cuando se le preguntó sobre la sentencia que debería recibir Trump, Stormy se mostró dubitativa. «No sé cuál podría ser la sentencia o qué entenderá Trump (...) Tienes que encontrar el castigo que no solo se corresponda con el delito, sino que sea justo y que afecte a esa persona en particular. Vaya a saber qué pasa con Trump».