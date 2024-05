Trump, en su primera comparecencia tras la condena: "El pueblo sabe que ha sido un juicio amañado"

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump calificó el juicio contra él por el caso Stormy Daniels, en el que fue declarado culpable el pasado jueves, de "muy injusto".

En su primera conferencia de prensa tras su veredicto de culpabilidad por el caso de Stormy Daniels, Trump aseguró que sigue liderando los sondeos para las elecciones presidenciales de noviembre porque el pueblo entiende que el juicio en el que ayer fue declarado culpable fue "un juicio amañado".

En su primera conferencia de prensa celebrada en el rascacielos que lleva su nombre en la Quinta Avenida de Nueva York, Trump citó una encuesta del Daily Mail, realizada 'en caliente' tras conocerse el veredicto, que le da una ventaja de 6 puntos frente a su rival demócrata, el presidente actual Joe Biden.

Asimismo, anunció que su equipo legal va a apelar el veredicto a partir de argumentos como que le vetaron la presencia de algunos testigos clave. "No nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada. El juez fue un tirano", señaló.

"En cuanto al juicio en sí, fue muy injusto. No se nos permitió utilizar a nuestro experto electoral bajo ninguna circunstancia. Viste lo que les pasó a algunos de los testigos que estaban de nuestro lado, fueron literalmente crucificados por este hombre", señaló.

Trump continuó criticando al juez Juan Merchán, diciendo que "parece un ángel, pero en realidad es un demonio" y reinvidicó su inocencia.

En una esperada comparecencia desde la Torre Trump, la sede de su imperio empresarial, el ex presidente republicano insistió en su papel de víctima en el proceso en el que se le ha declarado culpable de 34 delitos.

Fue especialmente duro contra el juez del caso, Juan Merchán, a quien tildó de "conflictivo". "Nunca ha habido un juez más conflictivo", dijo Trump. "Ahora estoy bajo una orden de silencio, algo que nadie ha estado bajo jamás; ningún candidato presidencial ha estado bajo una orden de silencio antes", se lamentó.

"Estoy bajo una orden de silencio, una orden de silencio desagradable, donde tuve que pagar miles de dólares en multas y me amenazaron con la cárcel", afirmó.

El veredicto contra Trump se ha traducido, por el momento, en un movimiento rebote por parte de sus seguidores, que han disparado las donaciones para la campaña electoral hasta el punto de llegar a colapsar su web.