Sudán permitirá a Rusia instalar una base militar en el mar rojo a cambio de armas

El Ejército de Sudán afirmó este sábado que Rusia ha ofrecido suministrar armas a cambio de instalar una base militar logística en la costa sudanesa del mar Rojo, en un momento en el que las Fuerzas Armadas están tratando de recabar apoyos militares en la guerra iniciada hace más de un año contra los paramilitares.

"Rusia nos ha ofrecido cooperación, apoyo militar y suministrar armas al Ejército" a cambio de "un punto de suministro en el mar Rojo", dijo el subcomandante en jefe del Ejército, Yaser Atta, en una entrevista con la cadena de televisión privada saudí Al Hadath.

"Les hemos dicho que por qué no desarrollamos esta cooperación militar a una económica en el campo de la agricultura, la industria, la minería y la exploración, en el oro o en los puertos", prosiguió el también destacado miembro del Consejo Soberano, el máximo órgano de gobierno sudanés controlado por la cúpula militar.

Asimismo, reveló que una delegación militar sudanesa este domingo a Moscú para firmar "un acuerdo" del que no ofreció detalles. Posteriormente, un equipo ministerial también irá a Rusia para allanar el terreno para una visita del presidente del Consejo Soberano sudanés y líder del Ejército, el general Abdelfatah al Burhan.

En diciembre de 2020, Jartum y Moscú firmaron un acuerdo para la creación de una base naval en la costa sudanesa en el mar Rojo, la primera de Rusia en el continente africano, pero el pacto aún no ha podido ser ratificado por los problemas internos derivados del golpe de Estado de 2021 y la guerra iniciada en abril de 2023 en Sudán.

La base, que tendrá una vigencia de 25 años, permitirá a Rusia emplazar en territorio del país africano buques propulsados con energía atómica, mientras que también podrá acoger al mismo tiempo no más de cuatro barcos de guerra y tendrá una capacidad máxima de 300 militares y operarios civiles, según el documento del acuerdo.

"Personalmente, no me importa darle a Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí o a Egipto una base militar. No hay ningún problema con eso, más bien los beneficios se intercambian entre los pueblos (...) La costa del mar Rojo es amplia para acoger a Rusia, EE UU, Egipto o China, no sé cuál es el problema", dijo Al Atta.

Centros de investigación y ONG han denunciado que Rusia ha proporcionado diversos tipos de armas -principalmente drones- al Ejército sudanés tras el estallido de la guerra iniciada el 15 de abril de 2023 contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que también habría recibido apoyo de los mercenarios de Wagner.