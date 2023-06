Suspenden la Eurocopa del Sexo por "falta de organización": "Era un caos"

La Eurocopa sexual, o Campeonato de Europa del sexo, irrumpía en el Viejo Continente como una nueva modalidad de deporte. Suecia era el país en el que iba a tener lugar esta primera edición, y se esperaba que pudiera celebrarse anualmente, como la Champions de fútbol o el Mundial de Fórmula 1. Un fenómeno estrella que se ha acabado estrellando, ya que la Federación Sueca de Sexo ha decidido suspenderla.

El torneo estaba preparado para comenzar el pasado jueves día 8 de junio. Abierto para todo el que quisiera participar, veinte representantes de todo el mundo se enfrentarían en dieciséis disciplinas diferentes durante seis semanas. Los concursantes tendrían encuentros sexuales diarios, entre cuarenta y cinco minutos y una hora, dependiendo de la duración de sus "combates". Pero todo ha quedado en utopía.

De "película porno" a "película de terror", explicado por sus participantes

En Gotemburgo, ciudad sueca, estaban preparados los participantes, incluida la representante española, Selva Lapiedra. La actriz confiesa que cuando aterrizó en Suecia sentía que había "dudas e incertidumbre" entre los compañeros. Además, el jueves, primer día, ni siquiera funcionaba la retrasmisión, unos "problemas técnicos", según se explicaba, que también tuvieron lugar el viernes, día siguiente.

"Cada día atacaban un montón la página web, las cámaras se quedaban pilladas, la página no iba, las actividades no estaban organizadas, los jueces que deberían haber estado no estaban... En definitiva, había cero organización", comentaba la modelo de OnlyFans española en ElPlural. Selva Lapiedra, actriz y modelo de origen brasileño, también cuenta con miles de seguidores en las redes sociales como Instagram o Twitter

Los concursantes necesitarían una puntuación mínima en cada prueba y cinco jueces valorarían las actuaciones, además de contar con el voto del público. Entre otras formas de conseguir puntos, se tendría en cuenta la química de la pareja, su comprensión del sexo o sus conocimientos sobre el Kama Sutra, así como otros conocimientos sexuales.

Un modelo de competición que levantó polémicas entre los propios participantes. Por ejemplo, según cuenta la representante española, una actriz se quejó del funcionamiento y el striper sueco Dragan Bratic estuvo cerca de agredirla. "La situación se fue de madre. Es un caos, se ha convertido en una película de terror". Los participantes abandonaron la ciudad y, así, llega el final del Campeonato Sexual, sin poder completarse la primera edición.