TikToks y ahorros personales: arranca la campaña para las elecciones a jueces en México

“Yo tenía un proyecto de vida: a través del esfuerzo y la meritocracia llegar a ser juez. Ahora, con la reforma, se modificó mi proyecto de vida. Inicié en el Poder Judicial desde el puesto más bajo como intendente, después fui chofer de un magistrado, después me preparé para ser Secretario. No todo cambio es malo. Le quiero ver el lado positivo”, dice Jorge López Rincón, actualmente secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal en Morelia (Michoacán) y uno de los de los 3.422 candidatos a juez que ayer empezó su campaña electoral para las primeras elecciones al Poder Judicial en México.

El próximo 1 de junio 100 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir al 50% de los jueces, magistrados y ministros (jueces de la Suprema Corte) que conforman el Poder Judicial de México. En total, serán elegidos 881 jueces. La otra mitad de los jueces mexicanos se renovarán en el año 2027. Por primera vez en la historia de México los jueces serán escogidos directamente por voto popular después de que a finales de septiembre el Congreso y el Senado dieran luz verde a una reforma “in extremis” propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador días antes de terminar su mandato. La propuesta de Morena, el partido de Gobierno, es democratizar el Poder Judicial para erradicar la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias y los excesos que por años han obstaculizado la impartición de justicia en México. Si los ciudadanos directamente eligen a su Presidente, sus gobernadores sus alcaldes, sus diputados, senadores … ¿por qué no van a poder elegir también a sus jueces?, es la filosofía detrás de esta inédita reforma del tercer poder del Estado.

Las condiciones para presentarse al cargo de juez federal también se democratizaron. Los únicos requisitos son tener una nota media de un 8 en la licenciatura en Derecho y contar con cinco cartas de recomendación. Ya no contará la experiencia previa, ni tampoco estar libre de antecedentes penales, por ejemplo, lo que abre la puerta a que se presenten candidatos con vínculos con la delincuencia.

La campaña electoral, que durará 60 días del 30 de marzo al 28 de mayo, está llena de candados. A diferencia de las elecciones ordinarias, los candidatos no recibirán financiación pública, tampoco podrán contratar espacios publicitarios en prensa, radio o televisión o vallas publicitarias. No podrán hacer mítines masivos, solo reuniones sin megáfonos. No se podrán contratar o publicar sondeos. Solo podrán usar canales de comunicación donde no tengan que pagar. Los abogados están echándose a TikTok, Instagram, Facebook o X de forma orgánica, sin pagar publicidad digital.

Los gastos de promoción tienen que salir de sus propios bolsillos pero con un tope de 220.000 pesos mexicanos, unos 10.000 euros. “Lo único en lo que voy a invertir es en la producción de vídeos y alguna sesión fotográfica. Para mí es muy complicado invertirle a esto porque ya tengo mis gastos ordinarios. Mi bolsillo no me lo permite”, explica Jorge López en una conversación con La Razón en las primeras horas de su campaña electoral. El candidato Jorge López está en Instagram como @jorge_lr22, una cuenta con solo 6 publicaciones y 81 seguidores hasta el momento.

Otra de las candidatas, Delia Quinoa, activista del colectivo de familias buscadoras de desaparecidos, puso a la venta su coche por 27,000 pesos mexicanos (unos 1.200 euros) en la red social X para financiar su campaña. Además de dar a conocer su trayectoria o sus propuestas, los candidatos tendrán que exprimir su creatividad.

Una de las críticas de estas elecciones es que las mejores campañas serán de los aspirantes que tengan más patrimonio y más disponibilidad de tiempo. Los aspirantes que actualmente trabajan en el Poder Judicial o tienen algún cargo público no pueden hacer campaña en horario laboral. Jorge, el candidato en Michoacán que se presenta a un cargo de juez en un juzgado de distrito de especialidad mixta, solo puede hacer campaña a partir de las 6 de la tarde y los fines de semana.

¿Cuáles son las promesas electorales de los candidatos?. Código Penal y Constitución en mano, los aspirantes a jueces tienen que ceñirse estrictamente a lo que dice la ley. “Las sentencias que me toque dictar las voy a hacer con profesionalismo, objetividad, independencia, imparcialidad y autonomía … es lo único que puedo ofrecer. La ciudadanía lo que busca son jueces independientes que no se dejen amedrentar por nadie. Les prometo que voy a ser el más independiente y el más imparcial para resolver sus asuntos”, asegura Jorge López en conversación con La Razón en las primeras horas de su campaña electoral.

El movimiento de oposición a esta reforma está ya muy mermado. Una de las principales voces contra la reforma del Poder Judicial es la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación (JUFED). Su directora nacional, la jueza Juana Fuentes, visita organismos e instituciones internacionales para denunciar la “demolición democrática” en México. “México está en riesgo de pasar de una democracia a un régimen autocrático, con efectos devastadores para los Derechos Humanos y el futuro del país”, dijo hace unos días en el Parlamento Europeo.