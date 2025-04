Trump amenaza con más aranceles a móviles en su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en las últimas horas que él puede predecir el futuro, luego de que los mercados reaccionaran positivamente el lunes a su decisión de excluir los teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos de los aranceles ultraelevados sobre bienes importados desde China.

«¡LA MEJOR DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA ES LA CAPACIDAD DE PREDECIR EL FUTURO!» publicó el mandatario en su plataforma Truth Social.

El republicano ha insistido además en que ningún país está «libre de culpa» por los «desequilibrios comerciales injustos», en vísperas de sus nuevos aranceles esperados sobre potentes chips de computadora, comúnmente conocidos como semiconductores.

Trump agregó que esos productos no estarían completamente exentos de aranceles, sino que han sido colocados en una nueva «categoría arancelaria» y siguen estando sujetos al aumento general del 20 % que la Casa Blanca impuso previamente sobre productos chinos en su lucha contra el fentanilo. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró en esa misma línea que los productos tecnológicos críticos provenientes de China enfrentarán nuevos aranceles específicos, junto con los semiconductores, en los próximos dos meses. Por su parte, Trump reiteró que su meta es que las empresas fabriquen chips y semiconductores en EE UU, para que la economía del país no esté «secuestrada» por otras naciones. En otro momento, cuando se le preguntó sobre las exenciones de aranceles a algunos productos electrónicos anunciadas el fin de semana, el presidente dijo que puede ser flexible, aunque no ofreció detalles específicos.

«Miren, soy una persona muy flexible. No cambio de opinión, pero soy flexible, y hay que serlo. No se puede simplemente tener un muro, a veces hay que rodearlo, pasarlo por debajo o por encima», aseguró Trump. «Quizá haya cosas que surjan. Hablo con [el CEO de Apple] Tim Cook. Ayudé a Tim Cook recientemente, y a todo ese negocio. No quiero perjudicar a nadie». Todo esto ocurre después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU anunciase el viernes por la noche que los teléfonos inteligentes, computadoras, chips y otros productos electrónicos estarían exentos de los aranceles recíprocos de Trump.

A pesar de esta retórica sobre China, el principal asesor económico del presidente, Kevin Hassett, reafirmó en una entrevista que la administración Trump está cerca de concretar un acuerdo comercial con más de diez países.

Mientras tanto, Trump también dijo que impondría aranceles a los productos farmacéuticos, pero no precisó la tasa ni cuándo se aplicarían. El republicano comparó, eso sí, estos aranceles potenciales sobre productos farmacéuticos con los que ya ha aplicado a otros sectores. «Eso será como lo que tenemos en los autos. Tenemos, ya saben, un arancel del 25 % sobre los autos, tenemos un arancel del 25 % sobre el acero. Y el aluminio», dijo el lunes durante una reunión con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Desde el lado demócrata varios políticos han seguido cuestionando todas estas medidas. La última en hacerlo fue la senadora Elizabeth Warren, quien criticó duramente el enfoque «luz roja-luz verde» de Trump respecto a los aranceles. «Nadie puede entender cuáles serán las reglas dentro de cinco días, y mucho menos dentro de cinco años», dijo Warren.

El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, declaró por su parte que la política arancelaria es «la peor herida autoinfligida mediante política económica» desde la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los comentarios más pesimistas ha venido del inversionista multimillonario Ray Dalio, quien aseguró que EE UU está «muy cerca de una recesión». El empresario calificó las políticas comerciales de Trump como «muy disruptivas» hasta ahora, aunque reconoció que «podrían formar parte de un proceso». Ese malestar se ha trasladado a los ciudadanos de a pie que parecen estar inquietos por lo que se avecina. Un informe dice que la percepción en este mes cayó un 11 % con respecto a marzo y un 34 % en comparación con el año anterior.