Trump anuncia aranceles del 30% para México a partir del mes de agosto

Según compartía EuropaPress, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado este sábado una nueva carta en la que informa de que impondrá aranceles del 30 por ciento a los productos procedentes de México a partir del 1 de agosto. Trump ha publicado la carta remitida a México en su cuenta en la plataforma Truth Social. "Es un gran honor para mí remitirles esta carta que demuestra la fuerza y el compromiso de nuestra relación comercial y el hecho de que Estados Unidos de América ha acordado seguir trabajando con México", apunta Trump en la misiva, dirigida a la presidenta mexicana, Clauda Sheinbaum.

Trump argumenta además que pese a la "fuerte relación" bilateral, ha decidido imponer estos aranceles en respuesta a la "crisis del fentanilo", que considera "causada en parte por el fracaso de México a la hora de parar a los cárteles, integrados por las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra". "México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase", ha argüido.

Por ello, a partir del 1 de agosto habrá un arancel general del 30 por ciento al que habría que sumar los aranceles impuestos a cada sector económico. "Las mercancías que evadan los aranceles más elevados estarán sujetas a un arancel mayor. Como ya está al tanto, no habrá aranceles si México o las empresas de su país deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos y, de hecho, haremos todo lo posible para que se apruebe rápida, profesional y rutinariamente en cuestión de semanas", ha planteado Trump. Además, Trump ha advertido de que si México decide subir los aranceles en respuesta, sea cual sea la subida, esta cifra será añadida al 30 por ciento de arancel estadounidense.

Mesa bidireccional

El Gobierno de México ha anunciado la constitución de una "mesa binacional" con Estados Unidos que ya ha comenzado a tratar, entre otros temas, la amenaza arancelaria de Trump. La mesa se reunió por primera vez el viernes, cuando sus integrantes recibieron el anuncio por adelantado sobre los gravámenes. En este sentido, según un comunicado del Ministerio de Exteriores mexicano, sus representantes de Hacienda denunciaron un "trato injusto" por parte del mandatario.

"Se convino que la primer gran tarea de la mesa permanente binacional será conducir los trabajos para que antes de esa fecha tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera", ha añadido el Ministerio en un comunicado publicado en su cuenta de X. En próximas reuniones, la mesa "tendrá la asistencia de todas las instancias que participan en los distintos asuntos" de interés bilateral, como "temas de seguridad, migración, frontera y gestión de aguas, así como la relación económica entre ambos países".

En esa línea, la presidenta Sheinbaum ha defendido la necesidad de confiar en que se logrará un acuerdo durante un acto en Vicam, Sonora. Sheinbaum ha destacado que la carta remitida por Trump "establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya aranceles". "Lo ponen para el 1 de agosto y nosotros creemos, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y que vamos a llegar por supuesto a mejores condiciones", ha señalado, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'

"CABEZA FRÍA" Siempre he dicho que en estos casos "lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema". Además, yo me siento muy segura, porque hay algo que tenemos en el gobierno, y es representamos la dignidad del pueblo de México", ha indicado en una intervención ante miembros de los pueblos yaquis. Y el pueblo de México, agregó, "es resistente, valiente -si lo saben los yaquis-, y el pueblo de México siempre triunfa, y así vamos avanzar entre todas y todas".

Tenemos claro, dijo, "qué podemos trabajar con el Gobierno de Estados Unidos y tenemos claro qué no, y hay algo que no se negocia nunca: la soberanía de nuestro país". Sheinbaum ha recordado además que el anuncio de Trump es para todos los países, no solo para México. "Ya ven que luego algunos que no nos quieren andan diciendo que solo es para México: es a todos los países del mundo. A cada uno les está mandando una carta", ha apuntado. Las autoridades de México han evitado la aplicación de los aranceles en la primera fecha fijada por Trump, el 2 de abril, igual que Canadá.

Además, se había especulado con una exención a los aranceles a Canadá y México para los productos incluidos al acuerdo de comercio trilateral T-MEC o Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, con más de 505.000 millones de dólares en bienes importados por Estados Unidos durante 2024. México supone el 69 por ciento de las importaciones estadounidenses de verduras y el 51 por ciento de las de frutas frescas, según los datos de los últimos años publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.