Trump asegura que EE UU mantiene negociaciones con Irán sobre su programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este lunes de que su Administración está manteniendo negociaciones directas con Irán sobre su programa nuclear. "Estamos manteniendo conversaciones directas con Irán. Ya han comenzado. Seguirán el sábado. Hay una reunión muy importante y veremos qué pasa", ha afirmado Trump durante su encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Y creo que todo el mundo estará de acuerdo en que sería preferible llegar a un acuerdo", ha argumentado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa. Trump ha explicado que espera que se logre un acuerdo porque están en "territorio peligroso" y la alternativa "es algo en lo que no querría estar implicado". El presidente estadounidense ha amenazado recientemente a Irán con "bombardeos" y "más aranceles" si no accede a firmar un acuerdo con Estados Unidos que garantice que no desarrollará armas nucleares.

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.