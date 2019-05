Trump, ¿cada vez más cerca del “impeachment”?

El presidente de EE UU Donald Trump ha dado por cerrado el caso sobre la investigación de la llamada trama rusa e insistió en su inocencia después de que el fiscal especial Robert Mueller, encargado de esas pesquisas, ofreciera una declaración pública sobre sus hallazgos. El partido demócrata no se pone de acuerdo sobre si hay que lanzar un juicio político (“impeachment”) contra el presidente. El profesor de la universidad de Notre Dame Michael Desch considera que no existen pruebas evidentes para incriminar a Trump

¿Ha sugerido el fiscal especial Mueller que la Cámara de Representantes debería abrir un proceso para destituir al presidente Trump?

No necesariamente. Simplemente ha querido decir que un impeachment (juicio político al presidente) es la única manera de abordar los cargos contra Donald Trump

¿Es ahora más viable un proceso para destituir al presidente?

No lo veo. No creo que sea viable en estos momentos, sobre todo porque no existe ninguna prueba que incrimine al presidente directamente y segundo porque sin esa prueba, el Senado, dominado por los republicanos, el partido del presidente, no le imputará de ninguna manera.

¿Qué otras consecuencias puede tener la declaración del fiscal especial del caso «Rusiagate»?

Difícil de responder: en términos de un posible cargo de conspiración del presidente con los rusos para interferir en las elecciones de 2016, el fiscal especial Mueller ha declarado lo siguiente: «Nuestra conclusión es que no hay pruebas suficientes para acusar de una gran conspiración». Tal vez lo que está diciendo es que no existe un caso real. En términos de obstrucción a la justicia por parte de Trump, Mueller parece estar rechazando semejante posibilidad. Por otro lado, si hubiera un material para imputar al presidente por obstrucción, creo que el lenguaje utilizado por Mueller hubiera sido diferente.

¿Cree que finamente los demócratas estarán dispuestos a lanzar un «impeachment» en algún momento de esta legislatura?

Lo que hacen los demócratas es confuso. Algunos quieren ir a toda velocidad con el juicio político contra el presidente. El problema es que no se han presentado pruebas para abrir y cerrar una investigación sobre los dos cargos, especialmente el referido a obstrucción a la justicia. Además, incluso si existiera algún tipo de actividad del presidente que condujera hacia lo que se puede considerar obstrucción sería una investigación difícil de llevar adelante. Finalmente, si los demócratas se centran en el juicio político para acabar con el presidente y luego pierden –como probablemente sucedería si realmente no obtienen pruebas muy evidentes que impliquen al presidente– podría ser contraproducentes desde el punto de vista político para los demócratas. Sospecho que es por eso que los responsables del partido demócrata están siendo cautos a la hora de avanzar en esa dirección.

¿Es posible que el informe de Mueller incluya datos perjudiciales para Trump, especialmente en lo referente a sus vínculos con Rusia?

No. Probablemente el material sobre las actividades rusas que hay en el informe procedía de la inteligencia estadounidense, y la revelación de esos datos hubiera comprometido a las fuentes y a los mismos métodos de la investigación.