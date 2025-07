Guerra comercial como arma política: Trump castiga a Brasil con un arancel del 50% por su "acoso" a Bolsonaro

Estados Unidos ha anunciado la implementación de un arancel adicional del 40% sobre los productos que procedan de Brasil, elevando el total arancelario al 50%, para "enfrentar las recientes políticas" del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en especial el procesamiento "por motivos políticos" del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.

La decisión es una reacción a las políticas gubernamentales brasileñas que, según argumenta la Casa Blanca en un comunicado, constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos", informa Europa Press.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado el pasado 9 de julio con incrementar los aranceles hasta el 50% a las importaciones brasileñas, una medida que debía entrar en vigor este viernes 1 de agosto. En la orden ejecutiva firmada por Trump también se declara una nueva emergencia nacional para establecer dicho arancel por el perjuicio que sufren las empresas estadounidenses, los derechos de libertad de expresión de las personas estadounidenses y la economía de este país por las acciones procedentes de Brasil.

Acerca del juicio a Bolsonaro, la Casa Blanca considera que "la persecución, la intimidación, el acoso, la censura y el procesamiento por motivos políticos" por parte del Gobierno de Brasil del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y de miles de sus partidarios "son graves abusos de los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil".

El Gobierno brasileño mantenía la esperanza de aliviar la carga arancelaria tras semanas de negociaciones y había asegurado que existían "señales" de apertura al diálogo con Estados Unidos. En una entrevista con CNN Brasil, el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, aseguró que los "canales están empezando a desbloquearse".

Debido al procesamiento de Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado, la Administración de Trump anunció el 18 de julio la revocación de las visas pertenecientes al juez Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial, y a sus familiares directo. Este miércoles el Departamento del Tesoro también ha impuesto sanciones contra De Moraes por haber "utilizado su cargo para autorizar detenciones arbitrarias previas al juicio y suprimir la libertad de expresión".

Poco antes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Brasil "nunca negociará como si fuera un país pequeño contra uno grande", cuando quedan dos días para la entrada en vigor de un arancel adicional del 50 % en represalia contra la nación sudamericana decretado por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Conocemos el poder económico de Estados Unidos, reconocemos su poder militar y su tamaño tecnológico (...) Pero eso no nos asusta. Nos preocupa", afirmó Lula en una entrevista concedida a The New York Times (NYT) y publicada este miércoles, informa Efe.