Trump dice que no defiende a los kurdos porque no ayudaron a EE UU en Nomandía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, con "más que sanciones" si su ofensiva en el noreste de Siria tiene un efecto "inhumano" en los kurdos, y aseguró que "aniquilará la economía" de Turquía si extermina a ese grupo.

"Le he dicho al presidente Erdogan que haré mucho más que sanciones (...). Estoy de acuerdo con las sanciones, pero haré algo mucho más duro" si actúa de forma "inhumana" con los kurdos, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

Preguntado por qué hará si la ofensiva turca "extermina" a los kurdos en el norte de Siria, Trump respondió: "Aniquilaré su economía si eso ocurre, ya lo hice una vez con el pastor (estadounidense Andrew) Brunson", cuyo arresto llevó a Washington a imponer sanciones a Ankara que fueron levantadas tras su liberación.

"Veremos cómo lo hace (Erdogan). Puede hacerlo de forma suave, puede hacerlo de forma muy dura, pero si lo hace de forma injusta, va a pagar un precio económico muy grande", advirtió Trump.

El mandatario respondía así a la pregunta de si está de acuerdo con la iniciativa del senador republicano Lindsay Graham, que hoy anunció que impulsará un paquete de sanciones que afectaría a cualquier activo en Estados Unidos de los líderes turcos, incluido Erdogan, además de prohibir la asistencia y ventas militares a Turquía.

Graham, uno de los principales aliados de Trump en el Senado, ha sido muy crítico con la decisión del mandatario de retirar las tropas estadounidenses de Siria ante la ofensiva militar turca contra las milicias kurdosirias, pero el mandatario defendió hoy vehementemente su postura. "Creo que estamos haciendo lo correcto, y creo que el país también lo cree, más allá del pequeño círculo de Washington", aseguró Trump en referencia a las críticas bipartidistas que ha recibido en el Congreso.

Trump dijo que le "gustan" los kurdos de Siria, pero argumentó que no tiene ninguna obligación de protegerlos porque ellos no combatieron junto a Estados Unidos contra la Alemania nazi: "No nos ayudaron con la Segunda Guerra Mundial. No nos ayudaron con Normandía", alegó el mandatario.

También subrayó que Turquía lleva "siglos" combatiendo contra los kurdos y quiere "devolverlos a allí de donde vinieron", y que Estados Unidos ya lleva demasiado tiempo implicado en esa batalla."Esto es como Israel y los palestinos, pero quizá el odio es aún mayor", opinó Trump.Preguntado qué ocurrirá si la ofensiva brinda a los reclusos del Estado Islámico (EI) en la zona la oportunidad de escapar de los campos de detención, Trump respondió: "Se escaparían a Europa, allí es adonde quieren ir".

Turquía anunció hoy oficialmente el comienzo de su operación militar en el norte de Siria contra las milicias kurdosirias, a las que considera "terroristas" por sus vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurdo-turca activa en Turquía.Turquía aspira a controlar una franja adyacente a la frontera siria de 32 kilómetros de ancho y 480 de largo, desde el Éufrates hasta Irak, un territorio hasta ahora dominado por las Unidades de Protección Popular (YPG), columna vertebral de la alianza kurdosiria FSD, que ha establecido de facto una administración local.

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) denunciaron hoy que al menos ocho personas, entre ellos cinco civiles, han muerto hasta ahora por los bombardeos del Ejército turco contra el norte de Siria. EFE