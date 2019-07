Nadie como Donald Trump para convertir una tradición en un acontecimiento mediático y un torbellino político. Sucedió así con las celebraciones por el 4 de julio en Washington, que arrancaban con el desfile inspirado en el de París y la Bastilla, cuando las tropas francesas, al ritmo de Get lucky frente al Obelisco, dejaron sin habla al presidente en 2017. Trump aspiraba a una celebración operística. Un mezcla wagneriana de fiesta democrática y cabalgata armamentística. Un despliegue de vehículos blindados y aviones supersónicos más cercana a los despliegues

de potencias como China y Rusia que a la sobria tradición estadounidense, que tradicionalmente dejaba los festejos militares para el día siguiente a la victoria en una guerra mundial.

Desde su tribuna en las redes sociales un orgulloso Trump deseaba un feliz 4 de julio al país al tiempo que escribía que «la gente está viniendo de todas partes para unirse a nosotros hoy y esta noche para lo que se está convirtiendo en una de las celebraciones más grandes en la historia de nuestro país, SALUTE TO AMERICA, un evento que durará todo el día en el Lincoln Memorial y que culmina con vuelos a gran escala de los aviones más modernos y avanzados del mundo». «Es posible», concluía eufórico, «que incluso el Air Force One haga un vuelo rasante y fuerte sobre la multitud. Comenzará a las 6:00 p.m., pero procuren llegar pronto. Después, a las 9:00 p.m., tendremos una gran exhibición de fuegos artificiales (por decirlo suavemente). ¡Hablaré en nombre de nuestro gran país!». El Air Force One, en efecto, tenía previsto participar. Igual que la escuadra de los Blue Angels, de la marina, con sus relucientes F-18, así como los sofisticadísimos y aparatosos F-35, el helicóptero presidencial, el Marine One. El ejército de tierra estará representado, entre otras máquinas, por varios tanques M-1 Abrams. Pero no desfilarán por la Avenida de la Constitución, del National Mall al Lincoln Memorial, sino que estaba previsto que fuese alzados a unas plataformas a fin evitar que sus 60 toneladas trituren el firme de la capital.