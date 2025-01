Trump insiste en que el accidente de Washington "debería haberse evitado": "¿Por qué el helicóptero no subió?"

Las autoridades del Distrito de Columbia han descartado que halla supervivientes en el accidente aéreo que tuvo lugar el miércoles por la noche, a raíz de la colisión de un vuelo de American Airlines con un helicóptero Black Hawk del ejército de Estados Unidos.

El impacto se produjo sobre el río Potomac, próximo al Aeropuerto Nacional Reagan de Washington, y se estima que podría haber al menos 60 víctimas. En la aeronave comercial viajaban 64 personas, mientras que en el helicóptero iban tres soldados. A lo largo de la mañana ha comparecido en rueda de prensa el jefe del Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia, John Donnelly, quien ha confirmado que han pasado de realizar "una operación de rescate a una de recuperación" de cuerpos.

De igual manera, Donelly ha especificado que por el momento los efectivos han logrado recuperar "27 personas sin vida del avión y una del helicóptero". Unas labores que se han visto dificultadas dadas las condiciones climatológicas de Washington y el río Potomac: "Los rescatistas encontraron condiciones extremadamente frías, fuertes vientos, hielo en el agua y han operado toda la noche en esas condiciones", ha destacado.

Donald Trump se pronuncia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha tardado en pronunciarse sobre el trágico suceso. Poco después de conocerse la noticia, emitió un comunicado que fue difundido por su secretaria de prensa, Karoline Leavitt. En el mismo se podría leer: "Me han informado detalladamente sobre el terrible accidente que acaba de ocurrir en el Aeropuerto Nacional Reagan. Que Dios bendiga sus almas. Gracias por el increíble trabajo que están haciendo nuestros equipos de emergencia. Estoy siguiendo de cerca la situación, y brindaré más detalles a medida que surjan".

Trump, que acaba de iniciar su segunda legislatura, ha vuelto a hablar unas horas después sobre la colisión, en esta ocasión en un tono más agresivo, llegando a cuestionar las acciones de la tripulación del helicóptero y los controladores aéreos. En esta ocasión ha recurrido a su perfil de Truth Social para especular sobre qué pudo causarlo, y por qué no modificaron su trayectoria.

"El avión estaba en una línea de aproximación perfecta y rutinaria al aeropuerto. El helicóptero iba directo hacia el avión durante un periodo prolongado de tiempo. Es una NOCHE CLARA, las luces del avión estaba encendida, ¿por qué el helicóptero no subió, ni bajó, ni giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero qué hacer en lugar de preguntar si vieron el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. Esto no es bueno", apuntó el magnate.