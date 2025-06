¿A qué países ha vetado Trump? Lista completa y razones de la nueva prohibición migratoria

Donald Trump sigue su cruzada contra la inmigración. El polémico presidente estadounidense ha firmado este miércoles la orden ejecutiva con la que busca prohibir la entrada de inmigrantes procedentes de hasta 12 países, y restringir parcialmente la entrada de otras siete naciones, entre las que se encuentran Cuba y Venezuela.

La orden, con la cual Trump cumpliría una de las promesas de campaña, entrará en vigor el 9 de junio. Podría ser revisada en caso de que se registraran "mejoras", o extendida a otros países a medida que "surgieran amenazas en todo el mundo". No es la primera vez que el republicano adopta una medida de estas características. Ya durante su primer mandato ordenó la prohibición del ingreso al país de viajes de determinados países, alegando motivos de seguridad.

¿Por qué ha tomado esta decisión?

La administración Trump ha hecho de la lucha contra inmigración ilegal una de sus señas más identitarias. Desde su vuelta al poder ha promulgado numerosas medidas relacionadas con la persecución y expulsión de migrantes. De hecho, en las últimas semanas estas políticas también se han extendido a aquellos extranjeros que estudian en universidades estadounidenses.

En esta ocasión, la Casa Blanca asegura que la Proclamación busca "proteger a la nación del terrorismo extranjero y otras amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública que ingresen a los Estados Unidos". También apuntan que las limitaciones contribuirán a facilitar "la cooperación" de gobierno extranjero, entre otros aspectos.

Los motivos que la administración esgrime para haber incluido a ciertos países en la prohibición o restricciones van desde los índices de permanencia en suelo estadounidense una vez su visado ha expirado, la inestabilidad política o el hecho de no haber aceptado "el regreso de sus ciudadanos deportados", como en el caso de Birmania.

¿Qué países se verán afectados?

Según recoge la web de la Casa Blanca, la proclamación "restringe y limita completamente el ingreso de nacionales de 12 países". Los países afectados son por esta prohibición total son: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Por otra parte, los siete países afectados por la limitación parcial son: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

¿Cómo se aplicará? ¿Hay excepciones?

Como apuntan medios estadounidenses, los ciudadanos de los 12 países incluidos en la lista negra no podrán viajar a Estados Unidos, ya que los visados de inmigrante, que permiten a los extranjeros vivir y trabajar de forma permanente, y no inmigrante, se verán completamente suspendidos. Los afectados por las restricciones parciales no podrán solicitar la visa de inmigrante, ni aquellas temporales de no inmigrante, que cubran inmigración permanente. En estas últimas se encuentran incluidos los permisos de estudiantes y turismo.

Las nuevas reglas solo afectarán a aquellas personas que en la actualidad se encuentran fuera del país y no cuentan con una visa válida. De igual manera, se contemplan excepciones de las que se beneficiarían "residentes permanentes legales, titulares de visas existentes, ciertas categorías de visas e individuos cuyo ingreso sirve a los intereses nacionales de EE UU".