Un grupo fronterizo de Estados Unidos está siendo investigado por ofensas en Facebook

Un grupo de Facebook en el que participan agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. está siendo objeto de una investigación oficial después que hayan trascendido burlas a cuenta de los inmigrantes, imágenes ofensivas, planes para boicotear una visita de los congresistas y hasta un dibujo que bromea con la violación de Alexandria Ocasio-Cortez por Donald Trump.

La existencia del grupo fue destapada por ProPublica, que informa de que Los miembros del grupo secreto de Facebook para agentes de la Patrulla Fronteriza también "bromearon sobre la muerte de inmigrantes" y "discutieron sobre lanzar burritos a miembros latinos del Congreso que visitaron un centro de detención en Texas el lunes". Entre los comentarios que más indignación ha despertado figura uno que cuestiona la imagen de Angie Valeria Martínez, de 2 años, junto a su padre, Oscar Alberto, y cuyos cadáveres aparecieron en Matamoros, México. El comisionado de la Oficina de Responsabilidad Profesional, Matthew Klein, ha hecho público un comunicado donde afirma que el "grupo privado de Facebook" podría incluir a "varios empleados de CBP (iniciales de la U.S. Customs and Border Protection)". También explica que "la CBP inmediatamente informó a la Oficina del Inspector General del DHS (United States Department of Homeland Security) para iniciar una investigación".

Klein reitera que los agentes están obligados a cumplir las normas de conducta del CBP, "tanto dentro como fuera de servicio", incluida la obligación de no realizar "declaraciones o gestos abusivos, burlones, profanos o acosadores" ni podrán tomar parte de "ninguna otra conducta que evidencia odio o prejuicios injustos hacia o alrededor de una persona o grupo por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad". "Esto", añade, "incluye comentarios y publicaciones hechas en sitios de redes sociales privadas". Entre tanto la directora de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, ha señalado que "Estas publicaciones son completamente inapropiadas y contrarias al honor y la integridad que veo, y espero, de nuestros agentes día tras día. Cualquier empleado que haya violado nuestras normas de conducta tendrá que responder por ello".