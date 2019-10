Un herido en tiroteo un centro de secundaria de California

Una persona resultó herida en un tiroteo en la escuela secundaria de Santa Rosa, cerca de San Francisco. Hay poca información en este momento, pero la policía dice que el tiroteo ocurrió en Ridgway High School en el suburbio de Santa Rosa, a 88 kilómetros al norte de San Francisco. El tirador aún no ha sido arrestado, pero la policía dice que ya no son una amenaza., aunque de momento los tres centros, Ridgway High, Santa Rosa High y Santa Rosa Junior College, están cerrados.

“Tuvimos un tiroteo en el campus de la Escuela Secundaria Ridgway esta mañana. En este momento tenemos un sospechoso excepcional. Tenemos una victima. No parece ser una situación de tirador activo en este momento “, dijo el sargento de policía de Santa Rosa. Equipos SWAT armados están en la escena.

Una víctima masculina está siendo tratada en el hospital por una herida en el estómago, aunque no está claro cuál es su condición, según “The Press Democrat”. El incidente comenzó alrededor de las 9.10 de la mañana de hoy. Hay informes no confirmados de que el tirador llevaba una mochila. “Esto no parece ser un incidente de tiroteo masivo”, dijo Summer Gloeckner, y la policía lo llamó un “tiroteo aislado”. Los detectives están hablando con la víctima mientras continúa la investigación.