Una asesora de Trump a un periodista: “¿Cuál es tu origen étnico?”

Que Donald Trump no es muy amigo de la idea de que no-estadounidenses puros, castos, pueblen zonas de Estados Unidos no es novedad; que lleve el debate a una esfera más alta, como puede ser la política, y comience a utilizarlo a modo despectivo... Tampoco. El presidente de Estados Unidos no se muerde la lengua en ningún tema, sea sensible, hiriente o conmovedor. El pasado domingo no dudó en dedicar una serie de tweets a los representantes demócratas de la cámara legislativa donde, tras recibir críticas por su política migratoria, se podía leer que “por qué no volvían y ayudaban a arreglar los totalmente devastados e infectados de crímenes lugares de donde procedían”. Una asesora del presidente, Kellyanne Conway, en la línea de su superior, ha decidido poner más tierra de por medio con el tema en vez de zanjarlo tras preguntar a un periodista que “cuál era su etnia”.

El periodista preguntó a Conway que “a qué países se refería el presidente” cuando pidió a los cuatro representantes demócratas que huyeran hacia allí, a lo que esta respondió tajante: “¿Cuál es tu origen?”. Ante ello el profesional se quedó perplejo (Él: “¿Por qué esta cuestión es relevante?”, ella: “Porque te estoy haciendo una pregunta: mis antepasados son de Irlanda y de Italia”). Ante la insistencia del periodista (“Mi nacionalidad no es importante en la pregunta”), Conway acabó por meter la pata: “No, no, sí lo es porque el presidente dijo “originalmente”. Tras un discurso que no acabó de convencer, Conway quiso sentenciar: “Muchos de nosotros estamos cansados de que este país llegue el último a todo; que este país no premie a las personas que juraron un cargo aquí”.

Ante el alcance que tomaron las palabras, la asesora salió a Twitter a explicar sus palabras: “Esto no fue una falta de respeto. Todos somos de algún lugar “originalmente”. Hice la pregunta para responderla yo misma y para enarbolar mi propio origen: Italia e Itlanda. Como muchos, estoy muy orgullosa de mi procedencia, amo Estados Unidos y estoy agradecida a Dios de ser americana”.