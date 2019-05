El bipartidismo europeo entra en crisis y con él, el orden que ha configurado la alternancia de partidos en el mundo de la posguerra. Según los resultados de las elecciones europeas de ayer, por primera vez desde los primeros comicios en 1979, populares y socialistas no serán capaces de aglutinar el 50% de los escaños y deberán establecer alianzas con liberales y verdes para contener el auge de los eurófobos.

Al cierre de esta edición, el Partido Popular Europeo seguía siendo la fuerza más votada con 179 eurodiputados (221 en 2014) seguido de los socialistas con 150 (191 en 2014) y de los liberales, que reconquistan con 107 escaños (39 más que en los anteriores comicios) la tercera plaza, ocupada en esta legislatura por el grupo de los euroescépticos polacos y los «tories» británicos. Como gran sorpresa, los Verdes conseguirían escalar a la quinta posición (los sondeos previos les auguraban sexta fuerza) y experimentarían un espectacular «sorpasso» en Alemania (quedan segundos por encima de los socialistas) y un inesperadamente buen resultado en Francia, donde quedan terceros y también superan a los socialistas y a Los Republicanos (la fuerza del PPE).

Dentro del bando de los eurófobos, la sangre no llega al río. Las formaciones euroescépticas de diferente signo suman 172 escaños, aunque hay partidos nuevos como Vox que no aparecen bajo este epígrafe, ya que no han establecido aún alianzas claras con otras fuerzas europeas. A pesar de esto, estos 172 representantes suponen un 25% aproximadamente del número total de escaños (751), lejos del número maldito de un tercio, indispensable para bloquear el trabajo legislativo de la Eurocámara. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, los populismos suman importantes victorias (más o menos incontestables) en países tan emblemáticos para el proyecto de construcción comunitario como Francia e Italia. En Reino Unido y Polonia también consiguen ganar la partida. Y en Bélgica también se ha impuesto la derecha radical: los nacionalistas flamencos de la NV-A se mantienen como la fuerza más votada, con un 18,71% de los votos y 25 escaños, seguidos del partido xenófobo flamenco Vlaams Belang, que empata a 18 escaños en el segundo puesto con el Partido Socialista valón.