Washington exige a los aliados incrementar el gasto en Defensa hasta el 5% en la cumbre de la Haya

Este jueves se reúnen los ministros de Defensa de la Alianza en su último encuentro presencial antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de junio en la Haya (Países Bajos). Todas las miradas están puestas en el desembarco de Trump en suelo europeo en apenas 20 días y las presiones del inquilino de la Casa Blanca para que los aliados aumenten el gasto en Defensa un 5% en 2032, unas cifra que suponen un desafío colosal para la mayoría de los aliados.

Según fuentes de la OTAN, no se espera que en la reunión de este jueves se llegue a un acuerdo, aunque la premisa sigue siendo ir allanando el camino para que todo esté más o menos cerrado antes de que Trump baje las escalerillas del Air Force One. Pero las espadas siguen en alto. Uno de los países que públicamente se ha mostrado en contra de esta objetivo con mayor contundencia es España, ya que considera que no es el momento de hablar de porcentajes y considera que esta cifra obedece más a presiones políticas que a los objetivos de aumento de capacidades establecidos por parte de la Alianza.

Pero todo indica que la Casa Blanca es inmune a estos planteamientos. “Estamos trabajando con todos nuestros aliados para acordar este compromiso de defensa en la Haya, incluidos nuestros amigos de España. Esperamos que la cumbre sea un éxito y que todos nuestros aliados se sumen a este compromiso”, ha explicado el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.

“Cada aliado debe comprometerse a invertir al menos el 5% del PIB en Defensa y seguridad a partir de ahora. Esto no es una sugerencia, es un punto de partida", ha explicado el embajador estadounidense.

En el año 2104, tras la invasión de la península de Crimea por parte de Rusia, los aliados reunidos en la cumbre de Gales acordaron aumentar el gasto miliar hasta el 2% en un década. Actualmente este objetivo tan solo lo cumplen 23 de los 32 aliados. España se comprometió en el mes de abril a llegar al 2% este año, pese a que sus planes iniciales eran alcanzar esta cifra en 2029.

Para que escalar hasta el 5% sea más fácil, Rutte ha propuesto una fórmula que establece un 3,5% de gasto militar puro y duro y el 1,5% otras partidas relacionadas con la seguridad como las infraestructuras y la ciberseguridad. Aunque España siempre ha defendido la contabilización del gasto en Defensa de manera amplía, no suscribe estos números. Al menos, por el momento.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, lleva meses alineándose con Estados Unidos y defendiendo el aumento del 5%. En la rueda de prensa de este miércoles, previa a la reunión de los ministros de Defensa no iba a ser una excepción. Según ha explicado Rutte el menor peso económico de Rusia contrasta con su gran capacidad armamentística y de ahí que los aliados tengan que espabilar. “El hecho es que, con una economía de solo 2 billones de dólares en comparación con la de 50 billones de la OTAN, es 25 veces mayor. Producen cuatro veces más munición que toda la OTAN. Producen en tres meses lo que la OTAN produce en un año, mientras que ellos solo producen 2 billones de dólares en comparación con los nuestros, es decir, 25 veces menos que la OTAN.”

Es espera que este jueves los ministros de Defensa aprueben los objetivos de aumento de capacidades de cara a 2032 personalizados para cada país, aunque estos planes seguirán siendo secretos. El objetivo es aumentar la capacidad de seguridad y de disuasión de los aliados. Estos compromisos incluirá munición, misiles de largo alcance, sistemas de defensa aérea, formaciones terrestres y maniobras…

“La OTAN es la alianza de defensa más poderosa de la historia mundial. Es incluso más poderosa que el Imperio Romano, y por lo tanto, más poderosa que el Imperio Napoleónico. Somos la alianza de defensa más poderosa de la historia mundial. Pero esta alianza necesita mantenimiento e inversión. Y es precisamente por eso que en la OTAN tenemos todo este sistema, el Proceso de Planificación de la Defensa de la OTAN, que ahora nos lleva a un acuerdo sobre los objetivos de capacidad. Esto significa que tendremos una claridad absoluta sobre dónde estamos y dónde deberíamos estar si queremos defendernos, no solo hoy, sino también dentro de tres, cinco o siete años. Escuchen al Jefe de Defensa alemán, quien declaró esta semana públicamente que dentro de cuatro o cinco años, los rusos podrían atacarnos. Bueno, yo y todos mis colegas queremos evitarlo, porque queremos mantenernos libres. Valoramos nuestra forma de vida y no queremos ninguna forma de dominio ruso sobre el territorio de la OTAN”, ha explicado Rutte.

El secretario general de la Alianza no se ha mojado a la hora sugerir de dónde saldrá el dinero: “Depende de los políticos y del consenso nacional cómo hacerlo. Y generalmente hay tres áreas: se pueden aumentar los impuestos, se puede aumentar la deuda o se puede intentar buscar ahorros en otras área”. El Gobierno de Pedro Sánchez prometió llegar al 2% sin tocar el gasto social, pero esta promesa puede resultar irrealizable si el objetivo se dispara hasta el 5%.