Los yihadistas del Estado Islámico realizan una campaña en Nigeria para captar a los musulmanes "neutrales"

En la ciudad de Gaidam, en el estado de Yobe, en Nigeria, los terroristas del Estado Islámico distribuyeron folletos para explicar su política entre los residentes locales. Forma parte de la estrategia de ganarse para sus filas a los musulmanes que pretenden mantenerse neutrales.

Según se indica en páginas yihadistas, el objetivo principal es establecer la Sharia y un “califato” en todas las tierras musulmanas. Y que luchan por los derechos y la preservación de la religión entre los “musulmanes comunes y corrientes”.

Asimismo, señalan como enemigos a los cristianos, a los incrédulos y a aquellos que se llaman a sí mismos musulmanes pero que violan los fundamentos de la religión y luchan contra el Estado Islámico.

Dirigiéndose a los residentes, les indicaron que si no luchan con los yihadistas y no violan la ley Sharia, nadie los tocará. No obstante, les haven un llamamiento a "arrepentirse de la incredulidad" y trasladarse con el resto a los territorios controlados por el Estado Islámico.