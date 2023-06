Zelenski confirma la contraofensiva con fuertes combates en Donetsk

Volodimir Zelenski habla de los “resultados” logrados en las “duras batallas en Donetsk”, pero no entra en detalles. Vladimir Putin afirma que Ucrania ha comenzado su contraofensiva mientras continúan los intensos combates en el este y el sur del frente.

“Batallas muy brutales están en curso en la región de Donetsk. ¡Pero hay un resultado, y estoy agradecido con todos los que aseguran este resultado!”, dijo el presidente de Ucrania en su tradicional discurso nocturno a los ucranianos el jueves por la noche.

Según los pocos anuncios oficiales, ambos bandos compiten por la iniciativa en la región mientras que Ucrania está a la ofensiva en el sur donde continúan las “batallas de posición”, según Hanna Maliar.

Los funcionarios ucranianos no revelan ningún detalle, mientras que Rusia continúa insistiendo en que los ataques de Ucrania han sido repelidos con grandes pérdidas entre las tropas del país invadido. Los videos que supuestamente muestran varias piezas de equipo pesado del Ejército ucraniano destruido, incluido un tanque Leopard de producción alemana, se han difundido en las redes sociales rusas.

Hay evidencia de que algunas de las brigadas que Ucrania y sus socios extranjeros prepararon durante meses ahora están participando en combate, incluida la brigada 47.

El control sobre la información es parte de la guerra, subrayó Maliar. Explicó que Rusia ha estado tratando de averiguar más sobre las fuerzas de Ucrania inflando deliberadamente las pérdidas sufridas por los ucranianos y esperando aprender algo de la reacción de los oficiales ucranianos. En cambio, Maliar y otros piden silencio sobre la operación.

Todos los oficiales ucranianos no hablan sobre “contraofensiva” cuando se refieren a lo que está pasando, posiblemente tratando en parte de no dejar que las expectativas aumenten demasiado, ya que se espera que el combate se prolongue y provoque pérdidas significativas.

“Los rusos han perdido algunas posiciones cerca de Velyka Novosilka y han estado tratando de contraatacar. Todo puede describirse como “combate local”, dijo Valeri Shershen, portavoz del ejército ucraniano, a un canal de televisión local. “La iniciativa es nuestra y estamos buscando puntos débiles en la defensa rusa”, mencionó, sin embargo.

Al mismo tiempo, el Ejército ucraniano afirma que más de mil soldados rusos murieron y más de 30 sistemas de artillería fueron destruidos en las 24 horas anteriores, lo que seguramente indica un combate muy intenso.

Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que "las tropas ucranianas no lograron sus objetivos en ninguna parte de la línea del frente". Afirmó que Ucrania seguramente estaba llevando a cabo su contraofensiva, habiendo puesto en batalla sus "reservas estratégicas".

El aumento de la intensidad de los combates se produce en el contexto de la campaña humanitaria que se desarrolla para rescatar a los afectados por las inundaciones en el sur de Ucrania. Las autoridades locales han pedido a los voluntarios que dejen de ingresar al área afectada de Jerson debido a los repetidos bombardeos de la ciudad, así como a otros 20 localidades, por parte de Rusia. Los niveles de agua han bajado ligeramente en Jerson pero han seguido subiendo en Mykolaiv. Cinco personas han muerto y 13 están desaparecidas en el territorio controlado por Ucrania, según su Ministerio del Interior. Más de 2400 personas han sido rescatadas.

La situación sigue siendo especialmente preocupante al otro lado del río, en la parte ocupada por los rusos de la región de jerson. Miles siguen atrapados en las aldeas inundadas, ya que tienen que depender principalmente de sus propias fuerzas. Según los vecinos que se comunican con sus familias al otro lado del río a través de una conexión irregular de teléfonos móviles, la situación humanitaria es grave. Cientos necesitan agua, alimentos y atención médica con urgencia. Todavía se desconoce el paradero de muchos, ya que se teme que el agua se haya cobrado la vida de muchos cuyos hogares aplastó.

“Los vecinos carecen de botes ya que los mejores fueron confiscados por las autoridades rusas en los meses anteriores”, explican los voluntarios en los grupos de coordinación de rescate, creados en las redes sociales.

Los voluntarios están listos para llegar al área desde la orilla occidental controlada por Ucrania, pero no pueden hacerlo debido a los continuos bombardeos rusos, mientras que los rusos también impiden que los voluntarios ingresen a las ciudades afectadas desde otros lugares que controlan.

Si bien los ucranianos no tienen ninguna duda de que Rusia está detrás de la destrucción de la presa, que ya ha causado un inmenso sufrimiento a miles de ucranianos y es probable que tenga efectos ambientales y económicos masivos, incluso sus socios extranjeros hasta ahora se han mantenido cautelosos a la hora de sacar conclusiones definitivas en público. Las fuentes rusas y algunos escépticos han sugerido que la represa podría ser destruida por Ucrania o explotar por sí sola debido a el daño anterior.

Sin embargo, está apareciendo más evidencia de que la presa fue destruida deliberadamente y que Rusia estaba detrás. Norsar, la matriz sísmica noruega, reveló que las señales de una estación regional en Rumania apuntaban a una explosión en el área a las 2:54 a.m. Los satélites estadounidenses también registraron una explosión en la presa poco antes de su destrucción, dijo a The New York Times una fuente de la administración presidencial estadounidense. También reveló que los analistas de inteligencia estadounidenses creen que Rusia está detrás de la destrucción.

El servicio de seguridad estatal de Ucrania ha publicado una grabación de una conversación entre dos rusos no identificados en Ucrania. Uno de ellos supuestamente dice que un grupo de sabotaje ruso estuvo detrás de las explosiones. "Querían asustar (a los ucranianos) con esta presa. No salió según lo planeado", se le escucha decir.

Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2100 millones de dólares a Ucrania que se centra en garantizar entregas de las municiones para la defensa aérea y artillería en un futuro cercano.