Zelenski ofrece a Putin una tregua parcial por aire y mar

«Los ucranianos están dispuestos a trabajar junto con Estados Unidos para poner fin a la guerra», reiteró ayer el presidente ucraniano Volodimir Zelenski después de que Donald Trump suspendiera «temporalmente» las entregas de apoyo militar a Ucrania. «Nadie quiere la paz más que los ucranianos. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera», subrayó en un comunicado, que buscaba reiniciar el diálogo entre los presidentes ucraniano y estadounidense después de un conflicto público.

En este sentido, el presidente ucraniano señaló que su país está listo para liberar a prisioneros rusos e iniciar un alto el fuego inmediato en los ataques aéreos y marítimos «si Rusia hace lo mismo». Destacó que este primer paso podría ser seguido por el trabajo con Estados Unidos para llegar a un acuerdo final sólido. Por otro lado, también lamentó el desarrollo de su última reunión con Trump y agradeció al presidente estadounidense por su decisión de permitir el suministro de misiles antitanque a Ucrania en 2018. «Es hora de hacer las cosas bien. Nos gustaría seguir cooperando y comunicándonos de manera constructiva», subrayó el líder ucraniano, quien también confirmó que Ucrania está dispuesta a firmar un acuerdo previamente acordado sobre cooperación económica.

Queda por ver si esto será suficiente para reiniciar los envíos de ayuda militar que se suspendieron el martes o para compensar las diferencias fundamentales entre Ucrania y EE UU. Muchos en Ucrania están convencidos de que Trump ignora la búsqueda de seguridad por Ucrania y solo culpa a Ucrania y Zelenski para ocultar su incapacidad para obtener concesiones de Vladimir Putin y poner fin a la guerra.

Trump no ha acordado ningún nuevo apoyo militar a Ucrania en sus primeros 40 días en el cargo, pero algunas armas y municiones, incluidos misiles de defensa aérea, siguieron llegando a Ucrania por orden de la administración presidencial anterior. Sin embargo, los nuevos envíos de armas fueron suspendidos desde el centro logístico de EE UU en Polonia, confirmó su primer ministro Donald Tusk ayer a la opinión pública.

«La decisión de Trump no ha sido una sorpresa para los ucranianos, que perciben que se trata de una traición a una nación que lucha por sobrevivir», declaró a este periódico Antón Grushetski, director del Instituto Internacional de Sociología de Kyiv. Según él, la mayoría de los ucranianos perciben la defensa de Ucrania como una lucha conjunta contra el mal con sus socios occidentales, así que la decisión de Trump ha sido «una puñalada por la espalda». Al menos, esto ha aclarado a los ucranianos «de qué lado está cada quién», tras semanas de esperar que la retórica de Trump fuera una maniobra astuta contra el presidente ruso Vladimir Putin. «Ya no hay más ilusiones. Ahora nos centraremos en sobrevivir en la nueva realidad», afirmó Grushetski, al señalar que los ucranianos no tienen más remedio que seguir luchando para frustrar la intención de Putin de subyugar por completo al país.

Ucrania ya tiene experiencia de luchar sin ayuda de Estados Unidos. Durante casi 6 meses a finales de 2023 y principios de 2024, Ucrania recibió poca o ninguna ayuda debido a la oposición del partido de Donald Trump. La interrupción del apoyo militar contribuyó a la captura rusa de Avdiivka en Donetsk en febrero de 2024, al forzar a las tropas ucranianas a reducir drásticamente su uso de municiones. Sin embargo, Rusia no logró un avance mayor o un derrumbe de las defensas ucranianas, que dependían de miles de drones de producción nacional para repeler los ataques rusos en la mayor parte de la línea del frente. Ucrania sentirá el impacto de la falta de apoyo estadounidense, especialmente en armas clave como los misiles ATACMS, municiones para lanzacohetes HIMARS, artillería y vehículos blindados, esenciales en el campo de batalla. Sin embargo, «el ejército ruso está agotado y actualmente no puede intensificar su presión según el analista militar Oleksandr Kovalenko. Ucrania también está trabajando para aumentar su propia producción mientras espera más apoyo de Europa.«La suspensión de la ayuda estadounidense no tendrá un efecto tan crítico en la zona de combate como en la retaguardia y la población civil de Ucrania», advirtió Kovalenko.