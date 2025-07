¿Cuánto sabes de famosos españoles? Responde a las preguntas de este test y comprueba tus conocimientos

Cuentan con una importante presencia en los medios, lo que les permite ejercer influencia en temas de actualidad, estilo de vida y opinión pública. Algunos de ellos marcan tendencia con su forma de vestir, sus declaraciones o incluso con los proyectos que apoyan, convirtiéndose sí o sí en temas de conversación. No podemos concebir la comunicación en España sin sus famosos, quienes conforman un pilar fundamental.

En nuestro país, el fenómeno de la fama se vive con una intensidad particular, ya que los medios y las redes sociales alimentan constantemente el seguimiento de estas personalidades. Aunque la atención que reciben puede ser abrumadora, también les otorga una plataforma desde la cual pueden impulsar causas sociales, promocionar productos o fortalecer su propia imagen pública. Su relevancia no se limita al entretenimiento; muchas veces trascienden ese ámbito y terminan participando activamente en debates culturales y sociales.

Demuestra cuánto sabes de famosos españoles con el siguiente test: responde a las preguntas y pon a prueba tus conocimientos

Desde que disponemos de medios en nuestro país, los famosos siempre han sabido generar impacto. Intenta acertar todas y cada una de las preguntas sobre famosos en España.

1. ¿Quién presenta el programa 'El Hormiguero'? a) Jorge Javier Vázquez, b) Jesús Vázquez, c) Pablo Motos

2. ¿Quién es considerado uno de los jueces más duros de la historia de 'Operación Triunfo'? a) Risto Mejide, b) Manel Fuentes, c) David Bisbal

3. ¿Quién ha sido colaboradora habitual en 'Zapeando' y presentadora de las Campanadas? a) Lorena Castell, b) Cristina Pedroche, c) Ana Morgade

4. ¿Qué 'celebrity' es conocida por ser marquesa de Griñón? a) Eugenia Martínez de Irujo, b) Tamara Falcó, c) Carmen Lomana

5. El programa 'MasterChef Celebrity' llegó a tener en una de sus ediciones a dos ganadores ex aequo. ¿Quiénes no formó parte de esa dupla? a) Boris Izaguirre, b) Juanma Castaño, c) Miki Nadal

6. ¿Cómo se apodaba el marido de Lola Flores y padre de Lolita, Antonio y Rosario? a) El Pescaílla, b) El Fandanguillo, c) Chiquetete

7. ¿Qué personalidad televisiva es conocida como 'la princesa del pueblo'? a) María Patiño, b) Alejandra Rubio, c) Belén Esteban

8. ¿Cuál de los hijos de Paquirri estuvo casado con una Miss España? a) Fran Rivera, b) Kiko Rivera, c) Cayetano Rivera

9. ¿Qué famosa presentadora de televisión fue finalista del Premio Planeta? a) Sandra Barneda, b) Sonsoles Ónega, c) Ana Terradillos

10. ¿Qué modelo española es conocida por su estilo urbano y sus campañas con Puma y Bershka? a) Marina Rivers, b) Jessica Goicoechea, c) Violeta Mangriñán

11. ¿Qué cantante española acaba ver estrenado un biopic acerca de su vida? a) Marta Sánchez, b) Yurena, c) Chenoa

12. ¿Qué 'influencer' está casada con el empresario Pablo Castellano? a) Dulceida, b) Verdeliss, c) María Pombo

13. ¿Cuál de estos 'triunfitos' no ha participado en Eurovisión? a) Ana Guerra, b) Soraya, c) Edurne

14. ¿Qué miembro de la familia real española es conocido por su presencia en redes sociales? a) Irene Urdangarín, b) Victoria Federica, c) Felipe Juan Froilán

15. ¿Qué cantante española es la actual pareja del actor Óscar Casas? a) Ana Mena, b) Lola Índigo, c) Mafalda Cardenal

Comprueba cuánto sabes de famosos españoles: estas son las respuestas a las preguntas del test

1. Pablo Motos

2. Risto Mejide

3. Cristina Pedroche

4. Tamara Falcó

5. Boris Izaguirre

6. Antonio González 'El Pescaílla'

7. Belén Esteban

8. Cayetano Rivera estuvo casado con Eva González, Miss España 2003

9. Sandra Barneda fue finalista del Premio Planeta 2020 con 'Un océano para llegar a ti'

10. Jessica Goicoechea

11. Yurena es la protagonista de 'Superstar'

12. María Pombo

13. Ana Guerra no ha ido a Eurovisión, aunque sí que participó en la preselección para 2018 junto a Aitana y 'Lo malo'

14. Victoria Federica

15. Ana Mena