Con tanto programa de gastronomía y la cantidad descomunal de vídeos sobre 'realfood' y cocina en el hogar, uno acaba por creerse todo un profesional, pero la realidad es bastante más humilde. La mayoría de 'chef de su casa' no durarían ni un servicio en un restaurante de gran importancia, el ritmo de trabajo y la cantidad de datos que hay que retener y manejar hasta para la tarea más simple pueden resultar abrumadores.

Es muy fácil hablar desde la comodidad del sofá y criticar a un futbolista por 'no meterle un gol ni al arcoíris' o por no salar adecuadamente una codorniz, pero la realidad es que la presión, los nervios y el directo complican mucho cualquier tarea. Para llegar al nivel de maestría de los grandes chef de España, que además tenemos a muchos de los mejores el mundo, se necesitan infinitas horas de práctica, de ensayo y error.

Jordi, Joan y Josep Roca

Es mucho más fácil ser un comensal que un cocinero, y no todo el mundo 'vale' para ello. Se trata de un oficio puramente vocacional, porque de lo contrario no hay forma de sacrificar tanto tiempo y esfuerzo. La cocina es básica y fundamental para todos, pero solo los mejores son capaces de elevarlo a un refinado arte que va más allá de lo común.

¿Con qué cuchillo cortarías la cebolla? Escoge uno y comprueba si serías un buen chef profesional

Para el juego de hoy, les proponemos un sencillo reto para que saquen al 'cocinillas' que llevan dentro y demuestren que no son un peligro en los fogones. Si consiguen superarlo, ya podrán al menos lucir con orgullo el delantal en casa, porque no es tan fácil como parece. Para comenzar, observen bien los detalles de la imagen que les mostramos a continuación.

Test cocinero

Como han podido ver, se muestras cinco tipos muy distintos de cuchillo. Ahora deben pensar concienzudamente en cuál sería el más indicado para cortar una cebolla en pequeños trozos (da igual si es en el corte en juliana o en 'brunoise'). Dependiendo de su elección, les contaremos sus probabilidades de acabar como un auténtico chef profesional en las cocinas, o al menos de no ser despedidos el primer día.

1. Cuchillo de deshuesar

Esta clase de herramienta está realmente afilada, pero tiene un grosor fino y un tamaño demasiado pequeño. Aunque sería factible cortar una cebolla con él, puede resultar peligroso, y no queremos que haya ningún accidente en la cocina. Sus probabilidades de superar el primer día de trabajo son del 60%.

2. Cuchillo cebollero

Su propio nombre ya nos puede dar alguna pista... Es la herramienta indicada, perfecta por su peso, grosor y afilado para picar verduras como si fuesen mantequilla, y mucho más seguro que el anterior. Aprobado con creces, sus probabilidad de pasar la primera prueba son del 100%.

3. Cuchillo de untar

Este utensilio no está pensado para cortar, sino para tomar porciones de productos blandos como la mantequilla o la mermelada y extenderlos. Para cuando quiera acabar de cortar la cebolla con él, ya se habrá acabado el día. Su probabilidad de continuar en el trabajo es del 10%.

4. Cuchillo carnicero

No es el más indicado, pero puede servir, aunque es un poco como 'matar moscas a cañonazos'. No está pensado para trabajos más finos, probablemente los trozos de cebolla queden enormes, y corre peligro de rebanarse un dedo si no lleva mucho cuidado. Su probabilidad de pasar la primera prueba es del 80%.

5. Cuchillo militar

Se ha tomado aquello de que 'la cocina es un campo de batalla' demasiado en serio. Puede servir para cortar la cebolla, pero desde luego que puede ser muy peligroso. Sus probabilidades de superar el primer día de trabajo son del 30%.

