Hoy en día, mucha gente se piensa que los periodistas somos o unos totales incompetentes o unos seres malvados y corruptos, pero no se puede ser todo a la vez. Hay quien insulta la profesión diciendo que el trabajo "nos tocó en una caja de galletas", pero sin duda es porque desconoce el trabajo diario de un empleado normal en este noble oficio.

Normalmente, cuando uno aplica a un puesto de trabajo se le suele someter a un test de actualidad general, en el que debe demostrar sus conocimientos y su facilidad para desenvolverse en muchos temas y secciones distintas. Además, con la llegada de internet y las redes sociales, cada vez se exigen más requisitos y una mayor capacidad para saber encontrar información verídica.

Tan solo en España se gradúan al año, de media, unas 3.000 personas en la carrera de Periodismo, para que pongan en perspectiva la gran competencia que hay dentro del sector. Eso por no hablar de que es una de las disciplinas donde existe mayor 'intrusismo laboral', aunque no siempre es algo negativo: hay quien se especializa en otro área (economía, ciencia, cultura...) y luego se desarrolla como periodista por sus grandes dotes comunicativas. Juan Ramón Rallo, por ejemplo, que escribe en LA RAZÓN, es uno de los mayores periodistas económicos de España, y no ha necesitado un grado universitario para demostrarlo.

Si usted se cree capaz de trabajar como periodista en un mundo como el actual, debería ser capaz de responder correctamente una serie de preguntas que le podrían hacer en un examen de actualidad y conocimientos durante una entrevista de trabajo. Además, por supuesto, de un compromiso con la verdad y una capacidad de redacción clara.

Test de inteligencia: ¿Tienes lo que hace falta para ser periodista?

En el día de hoy le proponemos una nueva clase de juego, en la que se le plantearán diez preguntas que solo un periodista o futuro informador sería capaz de contestar correctamente. No se trata de una entrevista de trabajo real, así que no se preocupe porque no se juega usted el puesto. Hemos seleccionado una cuestión por sección principal de cualquier periódico, a ver cuántas es capaz de responder.

Actualidad: ¿Qué significa el acrónimo DANA en meteorología?

Política nacional: ¿Cómo se llama la actual Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes?

Internacional: ¿Qué día se celebran las elecciones presidenciales de Estados Unidos?

Cultura: ¿Quién ha ganado el último 'Premio Planeta' en 2024?

Televisión: ¿Cómo se llama el reportero de 'Horizonte' que ha despedido Iker Jiménez?

Deportes: ¿Qué equipos de fútbol masculinos están jugando el torneo de la Champions League?

Ciencia: ¿Cuál es el felino de mayor tamaño que habita en España?

Salud: Nombra al menos tres alimentos que favorecen que suframos pesadillas por la noche.

Sociedad: ¿En qué fecha de noviembre se celebra el 'Día del hombre'?

Gastronomía: ¿Cuál es el principal ingrediente del 'ajoblanco'?

Soluciones:

Actualidad: ¿Qué significa el acrónimo DANA en meteorología? "Depresión Aislada en Niveles Altos", es decir, una zona de bajas presiones que se ha diferenciado del resto de los movimientos de la atmósfera y mantiene posiciones impredecibles o difíciles de prever.

Política nacional: ¿Cómo se llama la actual Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes? Es María del Pilar Alegría Continente, más conocida simplemente como Pilar Alegría, y también desempeña actualmente el cargo de Portavoz del Gobierno. Puntos extras si conoces el mote que le puso el periodista Federico Jiménez los Santos ('Pili Juerga').

Internacional: ¿Qué día se celebran las elecciones presidenciales de Estados Unidos? El martes 5 de noviembre, es decir, hoy mismo. En torno a las 05:00 y las 06:00 horas (horario de España) del día 6 deberían cerrar los colegios electorales en los últimos Estados.

Cultura: ¿Quién ha ganado el último 'Premio Planeta' en 2024? Fue Paloma Sánchez-Garnica por su obra 'Victoria'.

Televisión: ¿Cómo se llama el reportero de 'Horizonte' que ha despedido Iker Jiménez? Rubén Gisbert, quien ha protagonizado una polémica en la que se le acusaba de mancharse de barros antes de grabar un vídeo cubriendo la catástrofe en Valencia.

Deportes: ¿Qué equipos de fútbol masculinos están jugando el torneo de la Champions League? Son cuatro: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Girona.

Ciencia: ¿Cuál es el felino de mayor tamaño que habita en España? Se trata del lince ibérico, un animal que antes estaba en peligro de extinción, pero que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera que ya se está recuperando la población.

Salud: Nombra al menos tres alimentos que favorecen que suframos pesadillas por la noche. Algunos ejemplos podrían ser: chocolate, refrescos, pasta, alcohol, queso, picante...

Sociedad: ¿En qué fecha de noviembre se celebra el 'Día del hombre'? Es el 19 de noviembre. El día fue establecido en 1992 en Estados Unidos por Thomas Oaster,​ director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas con la idea de abordar temas de salud masculina y promover la paz y la igualdad de género.