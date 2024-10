Test de inteligencia: tres acertijos matemáticos que pondrán a prueba tu mente

Las matemáticas son una de las principales áreas de conocimiento que se trabajan en cualquier escuela, y su desarrollo es fundamental para el día a día. Incluso quienes por desgracia no tuvieron acceso a una educación reglada, a fuerza de enfrentarse a las tareas que plantea la propia vida cotidiana han acabado desarrollando una capacidad de resolución de problemas.

Esta clase de pruebas son geniales porque demuestran quién sabe realmente poner en prácticas las matemáticas, no siendo tan importante la memorización de complicadas fórmulas como el pensamiento lógico puesto en práctica para llegar a una solución coherente. No sabe más el que se aprende los teoremas 'de carrerilla', sino el quien en capaz de aplicarlos inconscientemente para resolver un problema real.

Tres acertijos matemáticos que pondrán a prueba tu mente

En el día de hoy, les planteamos un juego en el que tendrán que utilizar su intuición para tratar de resolver tres acertijos matemáticos muy distintos, donde lo que estará en juego será su inteligencia resolutiva y su capacidad de argumentación lógica. Daremos las soluciones una vez que hayamos planteado todos los enigmas, así que no se pongan nerviosos ni hagan trampas, que no están en un examen, solo se miden a ustedes mismos.

1. El acertijo de los '9'

Haciendo uso de cualquier clase de operación matemática (suma, raíz cuadrada, logaritmo, potencia, etc.), deben crear una operación que, utilizando tan solo cuatro veces el número '9', dé como resultado un número redondo: 100. Cojan papel y boli porque así les será más fácil representarlo mentalmente, la solución no es complicada, solo requiere de un poco de intuición.

Dígitos números PIXABAY

2. El acertijo del autobús

En un autobús interurbano viajan 12 pasajeros. En la siguiente parada se bajan cinco y suben otros tres. ¿Cuántas personas hay ahora entonces en el autobús? Este problema requiere de una buena secuenciación de los actos, no es complicado, pero sí puede resultar algo lioso.

3. El enigma del reloj

Las manecillas de un reloj analógico marcan las doce horas en punto, luego están exactamente una sobre la otra. ¿Cuánto tardarán en volver a coincidir sobre un mismo punto?

La palabra "reloj" es una de las pocas palabras que "jota" en el castellano Pixabay

Soluciones

1. Para que el resultado sea 100, se deben utilizar la suma, la resta y la división, de tal manera que queda una operación tal que así: (9/9) + 99=100. Como un número dividido entre sí mismo siempre dará como resultado 1, al sumarle 99 obtenemos la centena.

2. Inicialmente había 12 pasajeros, pero después de la parada quedan 12 - 5 + 3, es decir, 10. Sin embargo, el acertijo preguntaba acerca de las personas, no solo por los pasajeros. Habría que tener en cuenta al conductor, luego en total viajarían 11 personas.

3. La primera idea que surge es decir que no volverán a tocarse hasta que pasen 12 horas y vuelvan a coincidir en el mismo punto. Sin embargo, ambas agujas se superponen hasta doce veces en su recorrido (24 a lo largo del día). El momento más cercano sería la una y cinco minutos, luego la solución es: tendrán que transcurrir 65 minutos. Cada 65 minutos volverán a coincidir (dos y diez, tres y cuarto...) hasta que vuelvan a ser las doce en punto.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.