¿Cómo de andaluz eres del 1 al 10? Ponte a prueba con este test de cultura general sobre Andalucía

La educación obligatoria nos da conocimientos sobre varias materias necesarias en la vida, pero no es ni de lejos la fuente de la extraemos mayor conocimiento. "Se hace camino al andar", y es en el propio trasiego de la vida, en los momentos compartidos con nuestros amigos y semejantes cuando más experiencias y sabiduría adquirimos.

Tan importante es saber resolver una ecuación de segundo grado como dar los buenos días o conocer el sitio donde vivimos. Hoy en día, las redes sociales y la posibilidad del ocio sin salir de casa están provocando que generaciones enteras vivan como ermitaños, encerrados en sus hogares como eremitas que ignoran las raíces de donde se asientan.

Andalucía PIXABAY (amone01)

Mucha gente cree que conoce Andalucía porque es una de las regiones con más estereotipos alrededor, pero la realidad es bastante diferente. Solo quien ha vivido de verdad en alguna las provincias andaluzas puede afirmar lo diversa que es, y el carácter tan único que la distingue del resto de regiones españolas. No existe un 'decálogo del buen andaluz', pero desde luego que sí hay una serie de preguntas que todo ciudadano de Andalucía que se precie debería saber responder.

¿Cómo de andaluz eres del 1 al 10? Ponte a prueba con este test de cultura general

Para el juego de hoy, les arrojaremos preguntas fundamentales y básicas que toda persona que haya vivido en Andalucía debería ser capaz de responder sin mucha complicación. Al final les mostraremos las soluciones, pero no hace falta que hagan trampas, si suspenden no les retirará el derecho a asistir a la Feria ni nada por el estilo. Aquí les presentamos el test para medir su nivel de cultura general sobre Andalucía, comenzamos.

Historia. ¿Por qué el 'Día de Andalucía' se celebra el 28 de febrero?

Cultura. ¿Cuántas partes o movimientos tiene una sevillana?

Televisión. ¿Cuál es el mote del personaje televisivo de Juan Joya Borja?

Deporte. ¿Cómo se llama la onubense tres veces campeona del mundo en bádminton?

Geografía. ¿Por qué el Río Tinto tiene ese nombre tan especial?

Ciencia. ¿De qué color nacen los flamencos en el parque de Doñana?

Gastronomía. ¿Qué tres ingredientes lleva la receta original del 'rebujito'?

Soluciones:

Historia. ¿Por qué el 'Día de Andalucía' se celebra el 28 de febrero? Esta fecha conmemora el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de 1980, por la que la región andaluza se convirtió en Comunidad Autónoma de España durante la Transición. Punto extra: Es costumbre desayunar este día pan con aceite (preferiblemente un rico mollete) y sacar al balcón las banderas andaluzas.

Cultura. ¿Cuántas partes o movimientos tiene una sevillana? Toda sevillana consta de cuatro versos o movimientos, que son paseíllo, pasada, careo y remate.

Paniura bailando sevillanas La Razón

Televisión. ¿Cuál es el mote del personaje televisivo de Juan Joya Borja? Se trata del mítico 'El Risitas', uno de los entrevistados habituales más queridos y míticos en los programas de Jesús Quintero. Punto extra de 'súper andaluz': Su fama llegó a ser internacional, protagonizando incluso un anuncio para una conocida marca de pizza congelada en Finlandia.

Deporte. ¿Cómo se llama la onubense tres veces campeona del mundo en bádminton? Se trata de Carolina María Marín, que llegó a ocupar el puesto número uno del ranking mundial de la BWF, siendo una de las mejores jugadoras de la historia. Entre su palmarés se encuentran una medalla de oro olímpica, tres campeonatos del mundo y siete campeonatos de Europa.

Geografía. ¿Por qué el Río Tinto tiene ese nombre tan especial? Este caudal tan curioso nace en la Sierra del Padre Caro (Huelva) y es un afluente del Odiel. Se le conoce como 'Río Tinto' precisamente por su colación rojiza y muy opaca, que se debe a la presencia de sulfuros (azufre) disueltos en el agua, provenientes de yacimientos de pirita y sulfuro de hierro a lo largo de su cauce.

Las minas de Riotinto larazon

Ciencia. ¿De qué color nacen los flamencos en el parque de Doñana? Ciertamente, tanto los flamencos de Doñana como los de casi cualquier otra parte llegan al mundo de color blanco por completo. Punto extra: No es hasta que pasa un tiempo que adquieren tonos rosas o anaranjados, y debido a su alimentación a base de crustáceos y algas ricos en betacarotenos. Podría decirse que se van 'coloreando' con el tiempo.

Gastronomía. ¿Qué tres ingredientes lleva la receta original del 'rebujito'? Puede tratar de imitarse esta preparación, pero la original y verdadera jamás se debe preparar con cualquier vino blanco al uso. Solo tiene tres ingredientes (más hielo), que son hierbabuena, gaseosa o refresco de limón y, lo más importante, vino manzanilla (blanco).

Ahora que ya conocen las soluciones a cada pregunta, sumen los puntos para obtener su puntuación como andaluz del 1 al 10. Se trata de un juego, aunque haya suspendido su sentimiento de orgullo por el lugar donde nació o vive no debería verse alterado. Es más, ojalá haya aprendido algo nuevo sobre Andalucía, pues tan andaluz es haber sacado un 3 como un 7.

