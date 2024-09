Test de personalidad: Así de inteligente eres según lo que haces cuando llueve

El agua de los grandes lagos y océanos se evapora y eleva hasta el cielo, allí, se condensa en forma de nubes que, una vez cargadas, dejan caer millones de gotas sobre la tierra. El agua poco a poco va buscando sus caminos para regresar de nuevo a estos enormes depósitos, pero mientras, nos aprovechamos de ella para enjuagarnos los dientes, ducharnos o poner una lavadora.

Los expertos recomiendan beber en torno a tres litros diarios de monóxido de hidrógeno, que llamado así parecería un componente letal, pero tan solo es la expresión química del agua. Aunque se pierda algo de rigor científico, nos entendemos mejor diciendo 'a nadie le amarga un dulce' y no 'un poco de α-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósido', o sea, sacarosa.

Turistas bajo la lluvia en Santiago de Compostela. Lavandeira jr EFE

Al final del día, lo que le importa a la mayoría de mortales no es si se han empapado de agua o de H2O, sino evitarlo en la medida de lo posible. Para ello, lo normal es desplegar un paraguas, que se conocen por el ser humano desde hace más de 5.000 años, aunque no todo el mundo opta por esta opción. Las decisiones particulares de cada uno dicen mucho acerca de su carácter, preferencias y forma de maquinar soluciones.

Test de personalidad: ¿Cómo de inteligente eres según actúas frente a la lluvia?

La resolución de problemas es uno de los granes indicadores tanto del nivel de inteligencia resolutiva como del temperamento cada persona. Para el juego de hoy, les pediremos que sean honestos consigo mismos, y piensen en cómo actúan cuando tienen que ir a la calle y, justo antes de salir de casa, ven que se pone a llover fuertemente. Dependiendo de su respuesta, esta dirá diferentes cosas sobre tu personalidad.

1. Coger un paraguas o chubasquero

Es una de las opciones más lógicas, evitando empaparse y coger un posible resfriado. Es indicativo de que la persona tiene un nivel de precaución suficiente, siempre hay que contar en casa con un paraguas o chubasquero del que 'echar mano' por si llueve de repente. Los hay de miles de formas, colores y tamaños, pero lo importante es tener uno disponible cerca.

2. Salir a mojarse bajo el agua

Propio de personas con un bajo nivel de cálculo de riesgos o de coste-beneficio. Puede ser divertido mojarse, pero no es una actividad que 'nos conecte con la naturaleza', sino más bien con un potencial constipado que durará varios días. Una actitud muy 'Hollywood', pero sensiblemente poco práctica en la vida real.

3. Correr tratando de no mojarse

Suele ser la opción que escogen las personas poco precavidas que no contaban con un paraguas cerca para evitar mojarse de esta manera. Las gotas de agua que se precipitan sobre la superficie de la tierra caen a una velocidad de entre 4 y 8 metros por segundo, por lo que pretender esquivarlas es una decisión incluso cómica. Además, el suelo resbaladizo puede ser un peligro, ya que una mala caída puede provocar lesiones graves.

Se espera lluvias este domingo en la provincia de León Campillo/Ical

4. Quedarse en casa

Aquí rige el principio de la inacción. La resistencia no violencia está muy bien para ciertas protestas, pero contra la lluvia no hay recriminaciones que valgan, caerá de la misma forma ya bailemos, hagamos conjuros o imploremos al Tláloc mexica. Ya cantaba El Último de la Fila aquello de "Dios de la lluvia, apiádate de las bestias y de mí", pero de nada vale cuando tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades allí afuera. Propio de personalidades asustadizas y acomodadas.

5. Refugiarse bajo distintos techos

Lo dice el refrán castellano: "Quien se pone debajo de una hoja, dos veces se moja". Y es que esta solución es la que suelen tomar los caracteres más ingenuos, que piensan que pueden salvarse del chaparrón buscando refugio bajo los árboles y las cornisas. Como si no cayese el agua por entre las ramas o en forma de chorro (y sucio) por los canalones.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.