Test de personalidad: Este es lo que piensan los demás de ti según tu la forma de tu cara

Si el lenguaje humano se basara solo en las palabras, carecería completamente de sentido, sería más robótico que de carne y hueso. No existirían los chistes, las frases hechas, los engaños ni los dobles sentidos, la vida sería, en fin, 'más sosa que un pan sin sal'. La sazón de nuestra comunicación no está en aquello que expresamos, sino en todo lo que transmitimos sin necesidad de abrir la boca.

El lenguaje no verbal es tanto o más importante que el que practicamos haciendo vibras las cuerdas vocales, además de ser mucho más internacional. Los 'homo sapiens sapiens' poseemos, al menos, 43 músculos diferentes en la cara. No por nada se dice que el rostro es 'el espejo del alma', el lugar donde se reflejan nuestros pensamientos de forma involuntaria.

Hay quien sabe controlar mejor sus gestos, pero muchas veces es inevitable que 'se escapen' las ideas con un arqueamiento de cejas o un fruncimiento de ceño. Y no solo comunican nuestros músculos, también la propia geometría ósea del rostro es capaz de revelar mucha información a los demás sobre nosotros mismos. En ocasiones se trata de prejuicios, pero estos están basados en miles de años de evolución y conocimiento involuntario.

Test de personalidad: ¿Qué le dice a los demás tu forma de la cara?

Para el juego de hoy, será necesario prestar atención a la imagen que mostraremos a continuación mientras nos echamos un vistazo a nosotros mismos en el espejo. La idea es identificar lo más honestamente posible a qué arquetipo de la forma del rostro se asemeja nuestra geometría facial. Hay seis diferentes, y solo se puede escoger una.

Una vez identificado el arquetipo de forma de la cara que más se parezca al nuestro, es momento de conocer qué revela este aspecto de nuestro cuerpo a los demás, qué puede delatar respecto a nuestro carácter.

1. Cara ovalada

Esta forma geométrica es una de las más comunes, especialmente en rostros alargados. Las personas lo suelen asociar con una forma de ser confiada y apacible. Suelen ser caracteres resolutivos y en la media de la interacción social, participan en las conversaciones, pero tratar de no ser el centro de atención.

2. Cara cuadrada

Tiende a transmitir una forma de ser calmada y severa, honesta y de fácil trato. Le da una apariencia más tosca al carácter, pero no borde, simplemente ayuda a que los demás les vean como una persona que no se deja tomar el pelo y sabe imponerse cuando hace falta, aunque de normal se muestre muy amable.

3. Cara circular

Este rostro se suele asociar más a un tipo de personalidad risueña, transmite una energía muy positiva. Por la forma de las líneas curvadas, tiende a marcárseles más la sonrisa tanto en los ojos como en la boca. Representan todo lo contrario a una amenaza en la comunicación no verbal, todo invita a una conversación divertida y dulce.

4. Cara rectangular

Aunque se parece a la 'cara ovalada', está casi en el espectro opuesto. Se asocia con formas de ser escépticas y desconfiadas, aunque no por ello hostiles. Simplemente, dan una sensación de que a la persona le cuesta más creer lo que se le dice, por lo que muchas veces se asocia también este rostro con la inteligencia emocional y comunicativa.

5. Cara en forma de corazón

Es la construcción geométrica menos común, y se dice de las personas con la cara así que suelen despertar grandes simpatías, parecida a la 'cara circular', esa conexión de la redondez con el buen trato está muy presente. Asimismo, se les asocia con caracteres familiares y que transmiten una sensación de apego enorme hacia los demás, especialmente cuando sonríen.

6. Cara en rombo

Esta clase de rostro destaca por su configuración geométrica en la orientación de los vértices, que favorece que a estas personas se les asocie con una gran inteligencia, tanto espacial como matemática. No destacan mucho por su nivel de comunicación tanto como por el peso que se les da a sus palabras, que es bastante elevado.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.