Test de personalidad: ¿Crees que eres joven? Esto dicen los 'emojis' que utilizas

El comienzo de la historia se cifra aproximadamente en torno al cuarto milenio antes de Cristo, que es la fecha donde se data que se cree que apareció la escritura. La humanidad hubo de esperar muchísimos siglos, hasta el final del siglo XX, para ver aparecer los signos de escritura que caracterizan nuestra 'era de la imagen': los emoticonos.

Fueron inventados en 1999 por el japonés Shigetaka Kurita y, aunque al principio solo ocupaban cuadrículas de 12x12 píxeles, con el tiempo se fueron haciendo más y más complejos y específicos. El gran salto para los emoticonos fue la década de 2010, cuando los teléfonos móvil comenzaron a incluir teclados específicos solo para incluir esta clase de grafismos.

Combinar dos emojis es posible. Solo tienes que seguir estos pasos larazon

A pesar de que hoy en día muchas personas de todas las edades ya saben utilizar un 'smartphone', el uso que hacen de esta clase de iconos gráficos delata la edad o la juventud (que 'va en el alma', como se suele decir) de cada uno. Por mucho anonimato que confiera la pantalla, podemos figurarnos que al otro lado hay una persona no tan joven si esta utiliza cierta clase de emoticonos.

Test de personalidad: Cómo de joven eres según los emoticonos que utilizas

Para el juego de hoy, les proponemos una actividad divertida: deben consultar sus aplicaciones de mensajería o redes sociales y buscar los últimos diez mensajes en los que hayan incluido emoticonos. Guárdenlos en mente y después comprueben de qué manera los han utilizan en base a los arquetipos de la personalidad y la juventud que les daremos a continuación.

Más de 3 emoticonos iguales seguidos

Utilizar más emojis no nos hace más 'jóvenes' de espíritu, de hecho, está comprobado que las generaciones más mayores son las que tienden a utilizar grandes cantidades de emoticonos, especialmente repetidos, como excesivos 'caras llorando de risa' dentro del mismo mensaje. Los más jóvenes, curiosamente, suelen ser más comedidos a la hora de expresar emociones con iconos.

Pocos o ningún emoticono

Las generaciones más jóvenes, especialmente de la 'gen Z' en adelante, casi no hacen uso de emoticonos, sino que prefieren utilizar los 'stickers'. Los 'GIF' parecen ser más utilizados por los 'milennial' más veteranos. La ventaja de los 'stickers' es que son mucho más personalizables y libres, ideales para desarrollar jergas propias.

Emojis en un móvil. larazon Denis Cherkashin / Unsplash

Emoticonos de corazones y lazos

Si bien es cierto que 'una imagen vale más que mil palabras', esta clase de lenguaje iconográfico también puede ser algo tramposa. Por muchos corazones, lacitos y estrellas que otra persona nos esté enviando, nunca sabremos sin verle la cara si lo hace como una forma de cariño o de manera pasivo-agresiva. Por suerte, las personas que tienden a utilizar tanto este tipo de emojis, son por norma general extrovertidas y afectuosas. Además, no dan cuenta de una edad concreta.

Emoticonos hechos con caracteres alfanuméricos

Esta forma de expresarse es 'café para los muy cafeteros', como se suele decir. Es utilizada principalmente por 'milennial' que crecieron acostumbrados al uso de mensajes por SMS o teclados físicos. Aunque pueda ser doloroso reconocerlo, las personas en esta edad cada día están más alejadas de los usos y costumbres de los jóvenes. Utilizar ":0", "<3" o palabras formadas por letras abreviadas ("cd kdamos?"), nos delatará como 'no tan jóvenes'.

Emoticono del pulgar hacia arriba

Según los datos de 2020 aportados por Statista, se ve una clara diferencia de edad en el uso de este emoticono. El porcentaje de personas de 45 años o más que lo utilizan era de en torno al 50%, mientras que cuanto más abajo está el valor de edad en la tabla que presentan, menos se escribe con él. De hecho, los chicos de entre 18 y 24 años, casi no llegaban al 15% de uso.

Emoticonos de Apple larazon

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.