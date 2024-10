Test de personalidad: ¿Puedes 'hacer olas' con la lengua? Esto dice sobre tu forma de pensar

Para aquellos que aún se cuestionan y discuten enérgicamente sobre si la lengua es un músculo o un órgano, la respuesta correcta resulta algo salomónica: 'la sinhuso' es un órgano musculoso. Está compuesta por miles de fibras musculares, que se agrupan principalmente en 17 músculos distintos. Cumple importantes tareas tanto en el habla como en el gusto o en la masticación.

Prácticamente todo el mundo sea capaz de recordar esas competiciones algo absurdas que se daban entre los alumnos en los colegios e institutos para ver quién era capaz de hacer algunos 'movimientos extraños con la lengua'. Los machos de algunas especies de mantis religiosa se muestran las alas para ver quién es se queda con la hembra. Estas cuestiones de estatus, a veces, tampoco parecen diferir demasiado de las de un adolescente en plena efervescencia hormonal.

Aunque la flexibilidad muscular siempre juega a favor, lo cierto es que la clase de movimientos que puede hacer una persona vienen definidos por la herencia genética concreta. Por mucho que se entrene, jamás se conseguirá poner la lengua en determinada posición si así lo han dispuesto las cadenas de ADN. Tampoco es que infiera mucho en el día a día, pero para otras cuestiones sí tiene cierta relevancia.

Niño en el dentista PIXABAY(wian)

Gracias a la lengua podemos transmitir información de forma verbal, aunque la comunicación no verbal también tiene gran peso, quizá tanto o más en algunas ocasiones. Dependiendo de la cultura en la que nos encontremos, un mismo gesto con la lengua nos puede conducir a un sonoro bofetón o a una risotada nerviosa, por lo que hay que tener muy en cuenta la especial relevancia de este órgano musculoso.

Nuestro cuerpo es la imagen de nosotros mismos que ven los demás, ya que no pueden traspasar con la mirada (afortunadamente) la superficie de nuestra piel. A partir de lo que observan así formulan sus juicios, y es fácil crear arquetipos, aunque no dejan de ser en parte estereotipados, en base a las características físicas de una persona.

Test de personalidad: Tu forma de pensar según los movimientos que puedes hacer con la lengua

Para el juego de hoy, deberán plantarse frente a un espejo y comprobar uno a uno cuáles de los movimientos de lengua que les listaremos a continuación son capaces de realizar. En base a ello, comprobarán cómo probablemente encajen en uno u otro arquetipo de la personalidad, aunque sea de forma general. Así que acudan ahora al espejo más cercano, que allí van los principales.

1. Hacer 'olas' o lengua en trébol

Se le llama así cuando se consigue retorcer la punta de la lengua de forma que queda una especie de trébol (de tres hojas, no de cuatro). Se suele asociar con personalidades muy carismáticas, normalmente sociales y extrovertidas, además de con gran capacidad para la improvisación. Suele ser algo complicado de dominar y requiere tiempo, por lo que también se asocia con caracteres despistados, que pierden con facilidad la concentración en tareas importantes.

2. Lengua en forma de 'U'

No todo el mundo es capaz de conseguir este truco, por lo que se suele decir de estas personas que son originales y creativas. Además, se asocia con dicotomías internas, con mundos internos en constante lucha y debate, lo que se proyecta mucho en caracteres cambiantes y algo enrarecidos, siempre con alguna preocupación en mente, siempre tratando de resolver un nuevo problema.

Niño sacando la lengua PIXABAY (titoikids)

3. Girar la lengua hacia la izquierda

La torsión zurda de este órgano musculosa se interpreta como un rasgo propio de las personas introvertidas, con un mundo interior muy desarrollado. Aunque con gran sensibilidad por los asuntos humanos, estos individuos necesitan de tiempo y confianza para comenzar a entablar conversaciones. Son muy enamoradizos, y viven todo intensamente, pero sin exteriorizarlo.

4. Girar la lengua hacia la derecha

La torsión diestra de la 'sinhueso' tiene mucho más que ver con personas enérgicas y sentidas, pero que necesitan del movimiento constante para funcionar. Al contrario que en el caso anterior, siempre buscan a alguien con el que externalizar sus emociones, aunque no los conozcan demasiado, porque no las pueden guardar dentro.

5. Poner la lengua como un hueso

Se consigue tensando muchos músculos de la lengua, que queda estirada y dura. Se dice de estas personas que tienen un carácter complicado, bastante serio y exigente, pero al mismo tiempo agradecido. Son personas de pocas palabras y a las que les suele costar expresar sus emociones abiertamente, pero si se las sabe leer se entenderá que guardan en gran estima a sus seres cercanos.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.