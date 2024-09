Test de personalidad: Esto dicen sobre tu carácter los calzoncillos que llevas

A mediados del siglo XVIII, cuando fue elegido como miembro de la Académie Française, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, pronunció en su discurso unas palabras que quedarían para la posteridad: "El estilo hace al hombre". Por muy elegante que suene, contradice una fuente de verdades universales como es el refranero español, que nos dice que "el hábito no hace al monje".

Es un antiguo debate y, si bien es cierto que no se debe juzgar a nadie por su apariencia, también lo es que la vestimenta que uno elige es una decisión personal, la forma de presentarse ante el mundo. La ropa es uno de los primeros elementos que detectamos en los demás nada más echarles un vistazo, y nuestro cerebro está programado, por supervivencia, para realizar análisis rápidos.

Calzoncillos en el tendedero |Fuente: iStock by GettyImages La Razón

Sin embargo, hay algunas prendas, como los calzoncillos (calzones, gayumbos, etc.) que no están a la vista de los demás, salvo en momentos de intimidad. Entonces, éstos pueden arrojar mucha información sobre el carácter y la forma de ser de cada cual, ya que cuando uno se atavía con un tipo concreto de ropa interior, lo hace para sí mismo. Esta clase de elecciones dicen mucho de la persona que las toma.

Test de personalidad: ¿Cuál es tu carácter según la ropa interior que utilizas?

Para el juego de hoy, deberán ser sinceros consigo mismos y escoger el tipo de calzoncillos que suelen ponerse para el día a día. Al fin y al cabo, quedará en la intimidad, pues solo lo sabe usted y no saldrá de su círculo cercano. Esta clase de decisión es personal, e indica mucho del carácter de cada uno, veamos a continuación qué dice sobre las formas de ser.

1. Boxer

La opción más clásica, ideales para todo tipo de situaciones y contextos. Cómodos, con buena sujeción y goma no muy ajustada. Propio de personalidades estables y cumplidoras, son buenos en toda clase de oficios, se comprometen con facilidad.

2. Calzoncillo largo

Como todo lo 'vintage', está volviendo a ponerse de moda, ya no se ve como algo de abuelos. Es la opción más cómoda de todas, si bien no la atractiva. Denota una personalidad conformista, que no le importa lo que puedan pensar los demás sobre él. Indica carácter y un alto nivel de autoestima.

Calzoncillos largos PIXABAY

3. Calzoncillo corto

Tal vez sea la menos preferida, está algo en desuso. En verano es más cómoda, pero si se van a pasar muchas horas de pie o a realizar ejercicio físico, acaban causando molestias. Suelen ser los escogidos por personas de carácter afable y risueño, aunque algo inconstantes. Propio de mentes imaginativas, pero despistadas.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.