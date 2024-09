Test de personalidad: Descubre si te has levantado con el 'pie izquierdo' según la forma en la que sujetas el café

Lo primero que hace una persona nada más amanecer es crucial para determinar qué tipo de mentalidad tiene, aunque las costumbres han ido evolucionando en el tiempo. Antes, lo más común era aceptar la apremiante 'llamada de la naturaleza' y salir corriendo hacia el baño para descargar a vejiga. Ahora, sin embargo, cada vez más personas sufren la aceleración de la tecnología que invade todos los rincones de la vida, y sienten la necesidad de consultar las notificaciones del teléfono móvil desde el minuto en que abren los ojos.

Este hábito en insano, pues nos llena de preocupación urgente una tarea que podría (y debería) esperar un rato antes de sucumbir a la ansiedad de las redes sociales y la hiperconectividad online. Ayuda a enfocar mucho mejor el largo día que queda por delante dedicarse un breve espacio por las mañanas. Algo tan simple como ir al baño, prepararse una rica taza de café caliente y 'desperezarse' sin prisas, cambiará por completo la perspectiva vital.

Para algunos funciona el café, pero un té o un cacao con leche son sustitutivos perfectamente válidos. Lo importante es dejar un lapso diario, aunque sea breve, de culto a lo 'offline', antes de entrar en la dinámica apresurada de la vida. El refrán reza 'siembra un acto y cosecharás un hábito', y es que con pequeños cambios todas las mañanas, podemos plantarle cara al día de mejor ánimo.

Nada dice más de una persona que sus gestos y sus costumbres, ya que por mucho que se trate de ocultar algo con el silencio o mediante las palabras, el lenguaje no verbal deja entrever para el buen entendedor grandes cantidades de información. La forma en la que se sostiene una taza de café puede dar lugar a muchas interpretaciones sobre el estado de humor de cada uno.

Test de personalidad: ¿Cuál es tu estado de ánimo según cómo sostienes la taza?

Para el juego de hoy, les pediremos que presten atención a la imagen que mostraremos a continuación, en la que se muestran seis figuras diferentes con distintas formas de sostener una taza de café (o té, o cacao, etc.). Cada una de ellas lleva asociado un tipo de carácter y de estado anímico que no es tan fácil de saber a simple vista sobre otra persona o nosotros mismos. Deberán identificar con cuál de ellas se identifican en mayor grado.

Test de personalidad café PINTEREST (depor.com)

Ahora que ya han escogido el número con el que se sienten más representados, es momento de conocer qué significados se pueden extraer de ellos. El lenguaje no verbal puede revelar gran cantidad de información sobre nosotros mismos o los demás.

1. Meñique levantado

Esta forma de sostener la taza se ve en personas que se han levantado de muy buen humor, y ya comienzan el día bromeando. Quien se levanta con un buen humor, puede permitirse hacer esta clase de guasas delante de su pareja o compañeros de piso, y de paso intentar amenizarles un poco la mañana si ellos no han amanecido con el mismo buen rollo.

2. Las dos manos fuerte y alrededor

Uno arropa de esta forma la taza cuando quiere sentir todo su calor y reconfortarse en ello. Así lo hacen las personas que se han despertado tranquilas y descansadas, con el ánimo suficiente como para aprovechar el tiempo en un gesto tan pequeño, pero agradable. Suele indicar un humor para ese día tranquilo, sereno y que busca el consenso.

3. Del asa y con una mano

Es un agarre firme y decidido, propio de quien se amanece con confianza en sí mismo para enfrentar los retos diarios con entereza. Este gesto no se para relajado a deleitarse con el café o bebida, pero tampoco lo toma como un asunto menor. Indica un alto nivel de decisión y de autoconocimiento en lo que se hace.

4. Desde abajo

Esta clase de gesto se ve en personas que se han despertado ya con alguna preocupación dándoles vueltas en la cabeza. Sopesan la taza de café de la misma forma que barruntan los problemas por su mente. Indica nerviosismo e intranquilidad, haciendo que el líquido dentro del vaso se mueva demasiado.

5. Mano fuerte y mano de apoyo

Esta forma de sostener la taza es muy característica de quien se levanta falto de confianza en sí mismo y con algún temor en la mente. No fiándose de la firmeza de la mano con la que sostiene el asa, necesita utilizar la otra como pera performance para sentir que tiene el control del recipiente. De esta misma forma circulan sus pensamientos, que dan vueltas a preocupaciones que tienen que ver con sus propias capacidades.

6. Mano liviana

Muy propia de quien amanece descansado y sin estar barruntando ninguna preocupación en su cabeza. De un 'pasotismo' saludable, que ayudará a encarar el día sin conferirle más importancia de la que merecen a asuntos intrascendentes.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.