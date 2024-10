Hay tantas tipos de narices como personas en el mundo, pero sí se pueden establecer ciertos tipos base en los que agruparlos. Según varios estudios científicos han investigado, se cree que la forma de la nariz del ser humano tiene mucho que ver con la adaptación al clima. Obviamente, no le dará el mismo uso un habitante de la bochornosa sabana que uno de las gélidas estepas heladas del círculo polar. El nivel de oxígeno, humedad y partículas flotantes es completamente distinto de un lugar a otro, por lo que tiene sentido que esta parte de la cara esté dispuesta de forma distinta.

Una de las frases más recordadas de la literatura española tiene que ver con una batalla dialéctica que se dio entre dos grandes rivales, dos plumas que eran casi archienemigos: Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Hoy en día, acostumbrados a los 'beef' (o polémicas, por no tirar de anglicismos) o las 'batallas de gallos', quizá no nos sorprenda tanto, pero en su momento fue todo un hito. Así, Quevedo, para atacar a su rival por su prominente estructura nasal, le dedicó un soneto que comenzaba así "Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa...".

Lo cierto es que no solo la palabra escrita o hablada es capaz de transmitir información, el lenguaje no verbal tiene tanto o más peso. Nuestro cuerpo, la imagen exterior de nosotros mismos que ven los demás, nos presenta de diferentes maneras. Aunque puedan ser juicios rápidos o superficiales, muchas veces aciertan, y hay ciertos prototipos de persona para cada clase de cuerpo.

Test de personalidad: ¿Qué tipo de nariz tienes? Esto es lo que dice sobre tu forma de ser

Para el juego de hoy, deberán revisarse bien el espejo, las veces que haga falta, aunque probablemente ya estén incluso aburridos de su propia imagen. Deberán identificar cuál es la forma de su nariz y con cuál de los siguientes arquetipos que les presentamos encaja mejor. Sean honestos con la verdad porque, dependiendo de su elección, les descubriremos ciertos aspectos de su carácter y forma de ser.

1. Nariz 'chata' o ancha

Se le suele asociar con formas del carácter tranquilas y amables, llenas de positividad y optimismo. Son grandes compañeros, muy fieles, pero si se les traiciona, su perdón no es nada fácil de conseguir, ya que valoran mucho la lealtad y el respeto por los acuerdos sociales. Tienden a evitar los conflictos en la medida de lo posible, y suelen actuar como mediadores.

2. Nariz respingona

Las personas con esa clase de nariz que acaba apuntando hacia arriba tienen grandes metas en la vida. Son muy exigentes con ellas mismas, aunque a veces se apoyan demasiado en su confianza, y cuando fracasan, algo inevitable, lidian fatal con la frustración. Suele decirse que tienen una apariencia inocente, pero es porque van de frente y no se andan con tapujos.

3. Nariz recta

Por lo general, tienden a poseer un carácter serio y comprometido, lo que les permite trabajar día a día (partido a partido) para llegar a sus objetivos. Saben dosificar el esfuerzo en su justa medida, y son todo lo contrario a impacientes o impulsivos. Saben mantener la calma y la mayoría suelen ser muy estables, no se vienen abajo cuando algo les sale mal.

4. Nariz 'aguileña'

Siempre se ha dicho que las personas con esta clase de nariz tienen una especie de 'imán para la buena suerte'. Tienden a tener un carácter creativo, y destacan en todo aquello que se proponen, especialmente si guarda relación con lo artístico. Poseen una mente original, que sabe encontrar caminos alternativos donde otras personas no ven soluciones, aunque también tienden a dispersarse mucho y pecan de falta de organización.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.