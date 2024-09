Test de personalidad: Qué dice sobre tu carácter el tipo de estuche que utilizabas en la escuela

Siempre se ha dicho aquello de que las mascotas se parecen a sus dueños, pero más allá de lo que quiera contarnos alguna pseudociencia medio-magia, hay algo de verdad detrás de esta afirmación. Ya sean las mascotas, los amigos o los productos que adquiramos, éstos tienen mucho que decir sobre nosotros mismos. No porque lo que nos rodea nos defina, sino al revés: porque nuestra personalidad se manifiesta en nuestras decisiones, sean conscientes o inconscientes.

La gente con la que salimos, las prendar que portamos y hasta el más simple detalle, como el tipo de estuche que utilizábamos cuando íbamos al colegio, son caminos que tomamos una vez en función de nuestros gustos y formas de ser. Es por ello que, haciendo el camino inverso, podemos asociar los objetos con diferentes arquetipos de la personalidad concretos y universales.

Regaderas y estuches a partir de bolígrafos usados larazon

No mentimos al afirmar que, dónde llevan los estudiantes su material escolar, es una de las primeras cosas en las que se fijan los profesores, inevitablemente. Aunque no lo pretendan, ya se forman un juicio previo a conocer a un alumno tan solo echando un rápido vistazo a su estuche. Es cierto que no siempre se acierta y a veces puedes ocurrir malentendidos, pero la intuición desarrollada con la experiencia pocas veces falla.

Test de personalidad: Esto dice el estuche que utilizabas en la escuela sobre tu forma de ser

Para muchos lectores, la época de la escuela queda bastante más lejos de lo que les gustaría reconocer, y probablemente hayan evolucionado mucho con el tiempo respecto a cómo eran de niños. Para el juego de hoy, deberán intentar recordar el tipo de estuche que llevaban al colegio y, si no ha quedado enterrado bajo capas de memoria, rescatar la forma de ser que tenían cuando eran pequeños.

1. Estuche de tela con cremallera

Este tipo de estuche permite detectar dos clases diferentes de personas, dependiendo del uso que le daban. Los alumnos que lo colmaban de bolígrafos, lapiceros, reglas, gomas, papeles y toda otra clase de material escolar, solían ser niños despistados, que portaban tantas cosas encima que luego no sabían bien qué hacer con ellas, y se les acababan extraviando.

Sin embargo, aquellos alumnos que llevaban la cantidad mínima de material, como si se tratase de un 'kit de supervivencia' militar, solían acabar siendo alumnos mucho más centrados, pero algo pasotas. Espíritus libres que prestaban atención en clase y, aunque no les costaba seguir el hilo, sí que importunaban mucho a los docentes con una andanada de preguntas.

Estuche de Mafalda Amazon

2. Estuche de metal

Muy propio de un arquetipo de alumno hermético, cerrado y un tanto tímido. Solían ser niños con poca capacidad de flexibilidad, que les costaba adaptarse a ambientes desconocidos. Eso sí, una vez que hacían algún amigo en clase, lo convertían en una gran amistad íntima, pero para ello necesitaban de algún tiempo para ir cogiendo confianza.

Estuche de metal PIXABAY

3. Estuche de carpeta con gomas

No puede haber un ejemplo más claro de un arquetipo de personalidad completamente maniática. Solían ser alumnos muy aplicados, que realizaban grandes esfuerzos, muy buenos memorizando, pero malos para tareas más creativas. Siempre en su zona de confort, a los que les costaba aprender a manejar otras herramientas de las que ya disponían, aunque éstas las dominaban a la perfección.

El estuche de pintura más completo larazon Amazon

4. Estuche transparente de plástico

Muy propio en alumnos con un gran nivel confianza en ellos mismos, a veces quizá demasiado. Nada escondían, chicos tal vez demasiado buenos, por lo que los demás alguna vez se aprovechaba de ellos. Eran el colmo del minimalismo, era una clase de estuche poco común, pero en el fondo muy práctico, solía indicar una gran personalidad.

Estuches para mascarillas baratos Amazon

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.